Ram Classic chega ao Brasil para brigar com as picapes médias

Ram Classic tem visual retrô (foto: ram/divulgação)



De Elias Fausto (SP)





A Ram Classic é a mais nova integrante da família de picapes da marca americana no Brasil. O modelo é um pouco menor que a Ram 1500 Rebel, mas ainda é um picape full size. Porém, a missão desse lançamento é “ir pra cima” das versões mais caras das picapes médias, com preço bastante semelhante.

São 5,81m de comprimento e 3,57m de distância entre-eixos (foto: ram/divulgação)

O nome Classic foi dado porque as linhas da picape foram inspiradas na Dodge Ram 1500 de 1993, com design apelidado como “big rig”, em referência às enormes carretas que circulam pelas rodovias americanas. Assim, o visual é um dos pontos altos dessa picape, com destaque para a frente robusta.

A versão Laramine Night Edition tem detalhes em preto brilhante (foto: ram/divulgação)

A grade é enorme, podendo ser cromada na versão Laramie ou em preto na Laramie Night Edition. Mas, o capô com um ressalto central e duas tomadas de ar que mais impressiona, assim como a posição mais baixa dos faróis, que são integrados aos para-lamas. A picape tem rodas de 20 polegadas e estribos laterais. Na traseira, destaque para a dupla saída de escape.

Caçamba traz proteção de plástico como equipamento de série (foto: ram/divulgação)

A Ram Classic mede 5,81 metros de comprimento, 11 centímetros a menos que a Ram 1500 Rebel, porém, 50cm maior que uma picape média. A caçamba tem volume de 1.424 litros. Existem diversos acessórios disponíveis para o modelo, como capota elétrica, alargadores de para-lamas, engate do reboque, estribos elétricos e degrau para a caçamba.

Interior tem acabamento sofisticado em couro e madeira (foto: ram/divulgação)





MOTOR A Ram Classic traz sob o capô o lendário motor V8 Hemi de 5.7 litros. Por este motivo, a picape é chamada de Muscle Truck, em alusão ao propulsor usado nos muscle cars americanos. Trata-se do mesmo motor a gasolina da Ram 1500 Rebel, com 400cv de potência e 56,7kgfm de torque.

Espaço no banco traseiro garante conforto para três pessoas (foto: ram/divulgação)

A usina de força trabalha em conjunto com um câmbio automático de oito marchas, com seletor rotativo. Também existe opção de tração 4×4 (part-time) com reduzida, com comandos por botão. A picape ainda conta com um modo específico que regula os parâmetros mecânicos para rebocar algum implemento ou transportar carga. A capacidade de reboque da Ram Classic é de 3,5 toneladas, enquanto a capacidade de carga é de 531 quilos.

Motor 5.7 litros V8, que desenvolve 400cv e 56,7kgfm de torque (foto: ram/divulgação)

Mesmo aplicado a um veículo com 2,5 toneladas, esse motor mostra muita disposição e toda a previsibilidade de um propulsor naturalmente aspirado. Para tentar conter seu apetite, o V8 conta com sistema que pode desativar quatro cilindros quando não existe demanda, economia que, segundo o fabricante, pode chegar a 20%.





POR DENTRO O interior tem bom acabamento, e o painel tem aplicações em couro e madeira. Os bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, além de ventilação e aquecimento. Aliás, até os pedais contam com ajuste elétrico. O espaço é generoso em ambas as fileiras de bancos. O banco traseiro também tem aquecimento e pode ser rebatido. Também vale destacar a grande oferta de porta-trecos.

A tela do sistema multimídia dessa picape é de 8,4 polegadas, com destaque para a função de navegação nativa. Já o espelhamento com o smartphone é por cabo. O sistema de som tem nove alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas e 506 W de potência. O quadro de instrumentos tem um display colorido de sete polegadas.





PREÇO São equipamentos de série na Ram Classic o ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro, câmera de ré e sensores traseiros de estacionamento, chave presencial com partida remota e volante com aquecimento. Entre os itens de segurança, destaque para: airbags frontais, laterais e de cortina; assistente de partida em rampa; controles de tração, estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria; e controle de oscilação de reboque.

Os preços ainda não foram divulgados, mas devem ficar na casa dos R$ 350 mil, pareando com as versões mais caras das picapes médias. Uma explicação para esse preço atraente é que a Ram Classic é fabricada no México, na fabrica de Saltito, de onde vem sem imposto de importação. Também vale destacar que a picape não conta com tecnologias semiautônomas presentes nas versões de topo das picapes médias. O modelo chega ao mercado a partir de 15 de setembro.





(*) Jornalista viajou a convite da Ram

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, longitudinal,

V8, com 5.654cm³ de capacidade volumétrica, aspirado, a gasolina, com potência máxima de 400cv a 5.600rpm e torque máximo de 56,7kgfm

a 3.950rpm





» TRANSMISSÃO

Câmbio automático de oito marchas; tração 4×2 (traseira), 4×4 (part-time) e 4×4 reduzida





» DIREÇÃO

Com assistência elétrica; diâmetro mínimo de curva, 12,1 metros





» SUSPENSÕES

Dianteira, duplo A, com rodas independentes e barra estabilizadora; traseira, eixo rígido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora





» FREIOS

Dianteiros, discos ventilados (diâmetro de 336mm) com pinça deslizante; traseiros, discos sólidos (diâmetro

de 352mm) com

pinça deslizante





» PESO

Em ordem de marcha, 2.553 quilos





» CAPACIDADES

Tanque de combustível, 98 litros; de carga, 531 quilos; carga máxima rebocável (reboque com freio),

3.534 quilos





» DIMENSÕES

Comprimento, 5,81m; largura, 2,01m; altura, 1,97m; distância entre-eixos, 3,57m; e altura livre do solo, 23,6cm





» ÂNGULOS

De entrada, 18,3 graus; de saída, 24,8 graus; de rampa, 19,4 graus





» CAÇAMBA

Comprimento, 1,71m; largura, 1,68m (1,29m entre as caixas de roda); altura, 50,8cm; volume,

1.424 litros





» DESEMPENHO

Velocidade máxima: 174 km/h (limitada eletronicamente)

0 a 100 km/h: 7,7 segundos





» CONSUMO

Ciclo urbano: 5,2km/l

Ciclo estrada: 6,4km/l





(*) Informações do fabricante