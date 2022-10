Caminhonetes elétricas e híbridas são tendência: veja 10 novos modelos

Alexandre Carneiro





No mercado de carros de passeio, muitos consumidores ainda parecem receosos de adquirir veículos “ecológicos”, com emissão de poluentes nula ou muito baixa. No segmento de picapes, apesar de a fama de ser bastante tradicional, as caminhonetes elétricas e híbridas já são realidade. Assim, listamos 10 picapes desse tipo que já foram apresentadas no exterior, sendo que algumas devem

chegar ao Brasil.

1) Toyota Hilux

(foto: Toyota/ Divulgação)



A Toyota já confirmou que a nova geração da Hilux terá propulsão híbrida. Aliás, a marca japonesa promete oferecer essa tecnologia em toda a linha de veículos nos próximos anos. O modelo será apresentado na Ásia no ano que vem.



Como a fabricante mantém essa gama alinhada em todo o mundo, a chegada ao Brasil deve ocorrer, no máximo, em 2024. A nova Toyota Hilux terá uma nova plataforma, batizada de TNGA-F.



2) Ford Maverick

(foto: Ford/Divulgação )



Essa caminhonete híbrida já está com o passaporte carimbado para o mercado brasileiro. É que a Ford confirmou o lançamento da Maverick Hybrid no país em 2023.



O conjunto mecânico do modelo é formado por um motor 2.5 a combustão, de 164cv, e outro elétrico, de 128cv. A potência combinada é de 193cv. O câmbio é automático do tipo CVT, com tração dianteira.



De acordo com a Ford, a versão híbrida da caminhonete Maverick tem um consumo urbano de 17,9km/l. Assim, com um tanque de combustível, é possível rodar 960 quilômetros.



3) Ford F-150 Lightning

(foto: Ford/Divulgação )



Além da versão híbrida da Maverick, a Ford também tem uma caminhonete elétrica na gama global: é a F-150 Lightning. Já à venda nos Estados Unidos, a picape é um monstro em termos de potência: os números vão de 458cv até 588cv.



Na terra natal, todas as versões com esse tipo de propulsão têm tração 4×4. Já a autonomia é de 370km.



4) Great Wall Poer

(foto: Divulgação)



Em janeiro de 2021, após adquirir uma fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), a Great Wall Motors – ou simplesmente GWM – anunciou que só produzirá veículos elétricos e híbridos no Brasil, entre SUVs e caminhonetes.



5) Rivian R1T

(foto: Divulgação)



Já ouviu falar na marca chinesa Rivian? Não? Pois saiba que ela tem uma linha completa de veículos elétricos, da qual faz parte uma picape: a R1T. O modelo tem porte semelhante ao da Ford Ranger, mas com proposta bem mais luxuosa e sofisticada.



E também com desempenho muito superior, já que a potência é de nada menos que 846cv.A picape tem ainda tração nas quatro rodas e capacidade para rebocar aproximadamente 5 toneladas! Por sua vez, a autonomia é de 483km.



6) Chevrolet Silverado EV

(foto: Divulgação)



A GM desenvolve uma série de novos carros elétricos a partir de uma plataforma dedicada: a Ultium. Um desses veículos é a Silverado EV, que já está em pré-venda nos Estados Unidos, onde soma mais de 150 mil pedidos, mas só deverá chegar às ruas no início de 2023.



Nas versões top de linha, a picape tem 673cv de potência, tração e direção nas quatro rodas e 643km de autonomia.Por enquanto, a Chevrolet ainda não divulgou quaisquer informações sobre a possibilidade de vender a configuração EV da picape no Brasil: apenas a Silverado a combustão está confirmada.



7) GMC Hummer EV Pickup

(foto: Divulgação)



A nova linha Hummer, que é totalmente elétrica, compartilha a plataforma Ultium e, claro, também inclui uma caminhonete. E ela é superlativa em todos os aspectos: tem nada menos que 1.013cv de potência, direção e tração nas quatro rodas.



A autonomia é de 520km, mas a superpicape necessita de estações de recarga de 350kW.O projeto da GMC Hummer EV Pickup exibe vários luxos, como um teto de vidro ao longo de toda a extensão da cabine.



8) Tesla Cybertruck

(foto: Divulgação)



Concorrente direta da GMC Hummer EV Pickup, a Tesla Cybertruck foi anunciada primeiro, mas o desenvolvimento atrasou: inicialmente, o lançamento estava previsto para 2021 e, agora, a estimativa de chegada ao mercado é para 2023.



Segundo o fabricante, o diferencial do modelo em relação a outras caminhonetes elétricas será a carroceria de aço inox blindada, capaz de suportar tiros de pistola 9mm.



Os dados técnicos da Cybertruck ainda não estão confirmados, mas a Tesla promete que a versão top de linha terá potência na casa dos 800cv e cerca de 800km de autonomia.



9) RAM 1500 EV

(foto: Divulgação)



Atrasada em relação às arquirrivais Ford e Chevrolet, a RAM só deverá entrar no mercado de caminhonetes elétricas em 2024, com a RAM 1500 EV.



10) Picape BYD

(foto: Divulgação)



Outra marca chinesa de carros elétricos que deverá entrar no segmento de caminhonetes é a BYD. De acordo com veículos de comunicação da Ásia e da Oceania, o modelo pode chegar a esses mercados em um prazo de aproximadamente um ano.



As informações sobre a caminhonete elétrica da BYD são, até o momento, bastante escassas. Porém, a autonomia mínima estimada é de aproximadamente 450km.



