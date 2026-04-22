Tragédia na BR-251: seis vítimas da mesma família são identificadas

Os corpos das seis pessoas da mesma família que morreram em um acidente entre um Fiat Palio e uma carreta na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, foram identificados e serão sepultados em Itapecerica da Serra (Região Metropolitana de São Paulo) na noite desta quarta-feira (22/4).

O acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes, no km 263 da rodovia, no trecho entre Salinas e a BR-116 (Rio-Bahia). Os corpos das pessoas mortas no desastre foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras, na madrugada desta quarta-feira, sendo transportados, imediatamente, para a cidade da região Metropolitana de São Paulo em um carro de uma funerária de Salinas, com a previsão de chegar ao destino no final desta tarde.

As vítimas viajavam no Fiat Palio, que bateu de frente com a carreta, cujo condutor saiu ileso. Os seis ocupantes do carro de passeio ficaram presos às ferragens e morreram na hora do desastre.

A carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) com destino a Imbituba (SC), com uma carga de produtos de uma plataforma de vendas on-line. Já o Fiat Palio saiu de Itapecerica da Serra em direção a Nova Canaã (BA). A família morta na tragédia é natural de Delmiro Gouveia (AL), situada a 450 quilômetros de Maceió.

A Prefeitura de Delmiro Gouveia divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade e apoio aos parentes das vítimas. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, diz o comunicado.

Vítimas identificadas

A prefeitura da cidade alagoana também divulgou os nomes dos mortos no acidente:

José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, o “Rodrigo”, de 49 anos, motorista do Palio

Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39, esposa do condutor

Solange Pereira Cavalcanti, de 59, mãe de Maria Cintia

Julia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15, filha do casal

Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10, filho do casal

João Murilo Cavalcanti dos Santos, de três, filho do casal

No carro ainda estava o cachorro de estimação da família, que também morreu.

Na tarde desta quarta-feira, a reportagem do Estado de Minas localizou e fez contato com a agricultora Rosângela Pereira da Silva, irmã de Solange e tia de Maria Cíntia, que viajou de Delmiro Gouveia para Itapecerica da Serra, para acompanhar o velório e o sepultamento dos familiares mortos no acidente na BR-251, em Minas.

Foi marcado o velório coletivo das vítimas da tragédia para o Ginásio Poliesportivo João Galera Sobrinho, no Bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra. O início do velório foi programado para as 18h30, com o sepultamento previsto ainda para a noite desta quarta-feira, no Cemitério Recanto do Silêncio, na cidade da Grande São Paulo.

Conforme revelou Rosângela Pereira, a família de José Ribamar e Maria Cíntia deixou Delmiro Gouveia e se mudou para Nova Canaã, no interior da Bahia, em dezembro passado. José Ribamar trabalhava como pedreiro enquanto Maria Cíntia com a venda de bijuterias. “Tivemos uma perda muito grande com essa tragédia”, lamentou Rosângela.

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Ainda segundo a mulher, os corpos foram transladados para serem sepultados em Itapecerica da Serra, a pedido de uma filha de Maria Cíntia (do primeiro casamento), Geise Mirele, de 24, que mora na cidade paulista.