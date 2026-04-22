Tragédia na BR-251: seis vítimas da mesma família são identificadas
Corpos das vítimas, incluindo três crianças, deixam o Norte de Minas para um velório coletivo marcado pela comoção e por um pedido especial de uma filha
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Os corpos das seis pessoas da mesma família que morreram em um acidente entre um Fiat Palio e uma carreta na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, foram identificados e serão sepultados em Itapecerica da Serra (Região Metropolitana de São Paulo) na noite desta quarta-feira (22/4).
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O acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes, no km 263 da rodovia, no trecho entre Salinas e a BR-116 (Rio-Bahia). Os corpos das pessoas mortas no desastre foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras, na madrugada desta quarta-feira, sendo transportados, imediatamente, para a cidade da região Metropolitana de São Paulo em um carro de uma funerária de Salinas, com a previsão de chegar ao destino no final desta tarde.
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As vítimas viajavam no Fiat Palio, que bateu de frente com a carreta, cujo condutor saiu ileso. Os seis ocupantes do carro de passeio ficaram presos às ferragens e morreram na hora do desastre.
A carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) com destino a Imbituba (SC), com uma carga de produtos de uma plataforma de vendas on-line. Já o Fiat Palio saiu de Itapecerica da Serra em direção a Nova Canaã (BA). A família morta na tragédia é natural de Delmiro Gouveia (AL), situada a 450 quilômetros de Maceió.
A Prefeitura de Delmiro Gouveia divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade e apoio aos parentes das vítimas. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, diz o comunicado.
Vítimas identificadas
A prefeitura da cidade alagoana também divulgou os nomes dos mortos no acidente:
- José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, o “Rodrigo”, de 49 anos, motorista do Palio
- Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39, esposa do condutor
- Solange Pereira Cavalcanti, de 59, mãe de Maria Cintia
- Julia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15, filha do casal
- Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10, filho do casal
- João Murilo Cavalcanti dos Santos, de três, filho do casal
No carro ainda estava o cachorro de estimação da família, que também morreu.
Na tarde desta quarta-feira, a reportagem do Estado de Minas localizou e fez contato com a agricultora Rosângela Pereira da Silva, irmã de Solange e tia de Maria Cíntia, que viajou de Delmiro Gouveia para Itapecerica da Serra, para acompanhar o velório e o sepultamento dos familiares mortos no acidente na BR-251, em Minas.
Foi marcado o velório coletivo das vítimas da tragédia para o Ginásio Poliesportivo João Galera Sobrinho, no Bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra. O início do velório foi programado para as 18h30, com o sepultamento previsto ainda para a noite desta quarta-feira, no Cemitério Recanto do Silêncio, na cidade da Grande São Paulo.
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Conforme revelou Rosângela Pereira, a família de José Ribamar e Maria Cíntia deixou Delmiro Gouveia e se mudou para Nova Canaã, no interior da Bahia, em dezembro passado. José Ribamar trabalhava como pedreiro enquanto Maria Cíntia com a venda de bijuterias. “Tivemos uma perda muito grande com essa tragédia”, lamentou Rosângela.
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Ainda segundo a mulher, os corpos foram transladados para serem sepultados em Itapecerica da Serra, a pedido de uma filha de Maria Cíntia (do primeiro casamento), Geise Mirele, de 24, que mora na cidade paulista.