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OPERAÇÃO DA PM

Cinco são presos e desmanches de motos furtadas são desarticulados em BH

Prisões ocorreram nos bairros Havaí e Glória, onde a Polícia Militar recuperou veículos e peças de origem criminosa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/04/2026 06:26 - atualizado em 22/04/2026 08:09

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Desmanche na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, onde quatro motocicletas foram recuperadas
Operação da Polícia Militar incluiu o desmanche na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, onde quatro motocicletas foram recuperadas crédito: PMMG/Reprodução

Cinco pessoas foram presas nessa terça-feira (21/4) durante operações da Polícia Militar contra desmanche de motocicletas furtadas em Belo Horizonte.

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Na primeira ocorrência, na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, Região Oeste, equipes do Tático Móvel flagraram suspeitos desmontando motocicletas de origem criminosa. Ao todo, quatro homens foram presos.

Segundo a PM, um dos envolvidos já tem passagens por crimes como furto, roubo, receptação e tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos dois veículos, recuperadas quatro motocicletas e uma chave utilizada no desmanche. Ainda conforme os militares, duas das motos haviam sido furtadas na mesma noite, na região.

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Já na segunda ocorrência, no Bairro Glória, Região Noroeste, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) receberam informações de que uma motocicleta furtada estaria sendo desmontada.

No local, os policiais recuperaram o veículo já parcialmente desmanchado e apreenderam diversas peças de procedência duvidosa. Um suspeito foi preso.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e o material apreendido foi recolhido para investigação.

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Desmanche na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, onde quatro motocicletas foram recuperadas
Peças de motocicleta desmanchada no Bairro Glória, Região Noroeste da capital mineira PMMG/Reprodução

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