Cinco são presos e desmanches de motos furtadas são desarticulados em BH

Cinco pessoas foram presas nessa terça-feira (21/4) durante operações da Polícia Militar contra desmanche de motocicletas furtadas em Belo Horizonte.

Na primeira ocorrência, na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, Região Oeste, equipes do Tático Móvel flagraram suspeitos desmontando motocicletas de origem criminosa. Ao todo, quatro homens foram presos.

Segundo a PM, um dos envolvidos já tem passagens por crimes como furto, roubo, receptação e tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos dois veículos, recuperadas quatro motocicletas e uma chave utilizada no desmanche. Ainda conforme os militares, duas das motos haviam sido furtadas na mesma noite, na região.

Já na segunda ocorrência, no Bairro Glória, Região Noroeste, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) receberam informações de que uma motocicleta furtada estaria sendo desmontada.

No local, os policiais recuperaram o veículo já parcialmente desmanchado e apreenderam diversas peças de procedência duvidosa. Um suspeito foi preso.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e o material apreendido foi recolhido para investigação.

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