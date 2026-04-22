Cinco são presos e desmanches de motos furtadas são desarticulados em BH
Prisões ocorreram nos bairros Havaí e Glória, onde a Polícia Militar recuperou veículos e peças de origem criminosa
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Cinco pessoas foram presas nessa terça-feira (21/4) durante operações da Polícia Militar contra desmanche de motocicletas furtadas em Belo Horizonte.
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Na primeira ocorrência, na Rua Zilda Gama, no Bairro Havaí, Região Oeste, equipes do Tático Móvel flagraram suspeitos desmontando motocicletas de origem criminosa. Ao todo, quatro homens foram presos.
Segundo a PM, um dos envolvidos já tem passagens por crimes como furto, roubo, receptação e tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos dois veículos, recuperadas quatro motocicletas e uma chave utilizada no desmanche. Ainda conforme os militares, duas das motos haviam sido furtadas na mesma noite, na região.
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Já na segunda ocorrência, no Bairro Glória, Região Noroeste, equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) receberam informações de que uma motocicleta furtada estaria sendo desmontada.
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No local, os policiais recuperaram o veículo já parcialmente desmanchado e apreenderam diversas peças de procedência duvidosa. Um suspeito foi preso.
Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e o material apreendido foi recolhido para investigação.
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