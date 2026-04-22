Esquema de furtos de celulares em grandes eventos é alvo de operação

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos e quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (22/4), durante uma operação interestadual que mirou uma organização criminosa suspeita de furtar celulares em grandes eventos e enviar os aparelhos para receptação em Belo Horizonte (MG).

Batizada de Linha Cruzada, a investigação teve início em maio de 2025, em Cascavel, no Paraná, após diversas vítimas denunciarem furtos de celulares durante eventos de grande porte. Segundo os relatos, os aparelhos desapareciam sem que os donos percebessem, retirados de bolsas, mochilas e bolsos em meio à movimentação do público.

Depois, os celulares eram encaminhados para Belo Horizonte, onde estaria instalado o principal núcleo de receptação dos aparelhos.

Segundo a Polícia Civil, o principal alvo da operação seria um dos maiores receptadores de celulares do país. Ele também receberia aparelhos vindos de crimes praticados em diferentes estados.

“Essas quadrilhas praticam o furto de celulares em grandes eventos no Brasil inteiro e fazem a venda para esse receptador aqui de Belo Horizonte, o grande 180 [artigo do Código Penal referente ao crime de receptação] dessa associação criminosa”, pontuouo chefe da Divisão Especializada Operacional do Depatri/PCMG, delegado João Prata.

Com o compartilhamento de provas autorizado pela Justiça do Paraná, foram solicitados mandados judiciais contra investigados em Belo Horizonte, nos bairros Buritis, Primeiro de Maio e Vila Pinho, além de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, em endereços ligados ao alvo apontado como líder do esquema e outros investigados.

Operação interestadual

Em Minas Gerais, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e realizada uma prisão. Durante a operação, outros dois homens foram conduzidos para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, linhas telefônicas associadas a eles teriam sido utilizadas em contatos com vítimas para conseguir senhas.



No entanto, a participação direta ainda depende de aprofundamento das investigações. Ambos negaram envolvimento e devem ser liberados após depoimento, caso não surjam novos elementos.

No Paraná, foram executados três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. Em Santa Catarina, uma mulher foi presa na cidade de Itajaí por suspeita de integrar a mesma organização criminosa.

Já outro investigado teve mandado de prisão preventiva cumprido em São Paulo, onde já se encontrava preso em flagrante desde o fim do ano passado por furto de celulares em grandes eventos.

A Polícia Civil informou que celulares apreendidos, computadores, documentos e outros dispositivos recolhidos na operação passarão por perícia técnica. O objetivo é identificar novos integrantes, rastrear movimentações financeiras e dimensionar o alcance nacional do esquema.

As investigações continuam. Os envolvidos poderão responder por furto qualificado, receptação, estelionato eletrônico, associação criminosa e organização criminosa, conforme o avanço das apurações.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima