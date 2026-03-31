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LAGOA SANTA

Grande BH: PC prende um dos líderes de esquema de venda de imóveis falsos

Ao todo, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em pontos estratégicos de Lagoa Santa

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Repórter
31/03/2026 23:40

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Polícia Civil cumpriu mandados em Lagoa Santa nesta terça-feira
Polícia Civil cumpriu mandados em Lagoa Santa nesta terça-feira crédito: PCMG

Um homem de 41 anos, apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que aplicava golpes em venda de imóveis, foi preso preventivamente nesta terça-feira (31/3) pela Polícia Civil em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

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Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em pontos estratégicos da cidade, incluindo um condomínio de alto padrão e a área central, informou a Polícia Civil. 

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Segundo as investigações, o grupo comercializava lotes e veículos com valores atrativos, utilizando contratos falsos e procurações irregulares. Em casos mais graves, o mesmo imóvel era negociado com múltiplas vítimas, gerando grandes prejuízos financeiros. Os envolvidos podem responder por estelionato e falsidade ideológica.

"Os investigados agiam de forma estruturada, dividindo tarefas desde a captação das vítimas até a formalização das negociações fraudulentas", relata o delegado Flávio Rabello Teymeny, responsável pela investigação, em comunicado emitido pela Polícia Civil. “Até o momento, dezenas de ocorrências com o mesmo modo de agir foram identificadas pela equipe policial”, completa.

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A Polícia Civil não esclareceu quantas pessoas já foram identificadas no esquema. Também não há informações sobre o número de vítimas, período em que os golpes foram aplicados e estimativa do prejuízo financeiro. 

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