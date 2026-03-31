Grande BH: PC prende um dos líderes de esquema de venda de imóveis falsos

Um homem de 41 anos, apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que aplicava golpes em venda de imóveis, foi preso preventivamente nesta terça-feira (31/3) pela Polícia Civil em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em pontos estratégicos da cidade, incluindo um condomínio de alto padrão e a área central, informou a Polícia Civil.

Segundo as investigações, o grupo comercializava lotes e veículos com valores atrativos, utilizando contratos falsos e procurações irregulares. Em casos mais graves, o mesmo imóvel era negociado com múltiplas vítimas, gerando grandes prejuízos financeiros. Os envolvidos podem responder por estelionato e falsidade ideológica.

"Os investigados agiam de forma estruturada, dividindo tarefas desde a captação das vítimas até a formalização das negociações fraudulentas", relata o delegado Flávio Rabello Teymeny, responsável pela investigação, em comunicado emitido pela Polícia Civil. “Até o momento, dezenas de ocorrências com o mesmo modo de agir foram identificadas pela equipe policial”, completa.

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A Polícia Civil não esclareceu quantas pessoas já foram identificadas no esquema. Também não há informações sobre o número de vítimas, período em que os golpes foram aplicados e estimativa do prejuízo financeiro.