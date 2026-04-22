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DUPLO HOMICÍDIO

Vítima em duplo homicídio postou onde estava horas antes de ser morto

A dinâmica do ataque e a possível motivação seguem sob investigação

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Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
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Quéren Hapuque
Repórter
Wellington Barbosa
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Jornalista formado pela UFMG
22/04/2026 11:47

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Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, o de 38 anos
Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, o de 38 anos crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos irmãos mortos durante um ataque a tiros no bar do Dedinho, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (21/4) havia publicado nas redes sociais que estava no local pouco antes do crime.

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Segundo a Polícia Militar, Abraão, que seria alvo dos disparos, chegou ao local com uma mulher e chegou a postar uma foto no Instagram indicando que estava no estabelecimento. Outras quatro pessoas ficaram feridas, o irmão dele, Moisés Elias Ferreira, de 38 anos também foi morto durante o ataque.

Aos policiais, a mulher que acompanhava Abraão relatou que, ao ouvir os disparos, correu para se proteger e não conseguiu identificar os autores. Outra testemunha afirmou que entrou em estado de choque e também não soube dar detalhes sobre os suspeitos.

 

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Moisés chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu. Já Abraão foi encontrado sem vida ainda no bar.

Na manhã desta quarta-feira (22/4), a reportagem esteve na Avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, e encontrou marcas de tiros nas paredes e no corrimão do bar, além de uma poça de sangue no chão. O estabelecimento estava fechado. 

Marca de tiro em estrutura de bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG)
Marca de tiro em estrutura de bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG) Edésio Ferreira/DA/Press

As quatro pessoas feridas foram atingidas nos pés, coxas, ombros e costas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. 

A perícia da Polícia Civil recolheu no bar 13 cápsulas de calibre 9 milímetros. Ainda não há confirmação sobre quantos disparos atingiram as vítimas. A corporação apura a motivação e a autoria do crime. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passam por exames de necropsia. 

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Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e atirando. Informações preliminares da Polícia Militar indicam possível envolvimento de um dos irmãos com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

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