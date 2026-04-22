Vítima em duplo homicídio postou onde estava horas antes de ser morto

Um dos irmãos mortos durante um ataque a tiros no bar do Dedinho, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (21/4) havia publicado nas redes sociais que estava no local pouco antes do crime.

Segundo a Polícia Militar, Abraão, que seria alvo dos disparos, chegou ao local com uma mulher e chegou a postar uma foto no Instagram indicando que estava no estabelecimento. Outras quatro pessoas ficaram feridas, o irmão dele, Moisés Elias Ferreira, de 38 anos também foi morto durante o ataque.

Aos policiais, a mulher que acompanhava Abraão relatou que, ao ouvir os disparos, correu para se proteger e não conseguiu identificar os autores. Outra testemunha afirmou que entrou em estado de choque e também não soube dar detalhes sobre os suspeitos.

Moisés chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu. Já Abraão foi encontrado sem vida ainda no bar.