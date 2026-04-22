Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Curvelo

Um comerciante de 40 anos foi preso na última sexta-feira (17/4) por suspeita de crimes de estupro de vulnerável, aliciamento e exploração sexual de adolescentes na cidade de Curvelo, na região Central de Minas Gerais. Na manhã desta quarta-feira (22/4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu um mandado de busca e apreensão no comércio e na residência do homem, através da operação Grito Contido. Cinco vítimas do investigado foram identificadas, com idades entre 12 e 17 anos.

As investigações foram iniciadas pela equipe de homicídios da PCMG na cidade durante a apuração de um desaparecimento de uma adolescente. A relação entre o suspeito e o desaparecimento da jovem foi descartada, mas, através do monitoramento da polícia, foi identificado que o homem mantinha relações sexuais com menores de idade. A partir dessas evidências, o caso foi assumido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Os agentes apreenderam um celular no estabelecimento comercial de propriedade do investigado. Um outro aparelho havia sido coletado na sexta-feira (17/4) durante a prisão do comerciante. Os equipamentos foram enviados à análise de conteúdo e extração de dados. A intenção é identificar materiais de cunho sexual que possam envolver menores de idade e possíveis novas atividades criminosas.

De acordo com a PCMG, o suspeito utilizava aplicativos de mensagens para abordar as vítimas e obtinha contatos por intermédio de outras jovens. Segundo as apurações da polícia, o homem oferecia pagamentos em dinheiro para que as adolescentes fizessem atos de natureza sexual, inclusive interações íntimas entre elas na presença dele, além de solicitar o envio de fotografias de nudez. Os encontros eram feitos no interior do veículo do investigado e em motéis da cidade.

Até o momento, os agentes identificaram cinco vítimas que prestaram depoimento. Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Vieira Antunes Oliveira, “há indícios de que o suspeito também oferecia valores financeiros para que as menores fornecessem números de telefone de outras adolescentes, visando ampliar o alcance da conduta criminosa”, afirmou.

A equipe da Deam em Curvelo tem feito levantamentos para identificar a existência de possíveis outras vítimas e apurar a extensão do material digital produzido ou compartilhado pelo suspeito. O investigado permanece no sistema prisional à disposição da Justiça.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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