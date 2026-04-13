MG: Polícia prende três suspeitos de crimes sexuais contra crianças

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três homens suspeitos de crimes sexuais contra menores de idade. Eles foram detidos preventivamente durante a operação Grito Contido, deflagrada nesta segunda-feira (13/4), em Curvelo, na Região Central do Estado.

De acordo com a PCMG, os três homens teriam participado de dois casos distintos. O suspeito de um desses crimes teria abusado dos dois enteados, hoje adolescentes, durante um período de quatro anos. As investigações indicam que ele teria se aproveitado da proximidade familiar para cometer os crimes, sempre durante a noite. As vítimas tinham 9 e 11 anos.

Em outra frente da operação, mais dois homens foram presos. Eles são suspeitos de abusar sexualmente de um menor de idade, em um lote vago. A vítima foi abordada perto da própria casa, sofreu ameaças de morte e teve as mãos amarradas.

O delegado Rodrigo Vieira Antunes afirma que os elementos apresentados foram robustos, o que levou o Poder Judiciário a deferir rapidamente os pedidos de prisão, interrompendo os riscos às vítimas. "Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça, enquanto o inquérito policial segue para a fase final de conclusão", diz.

Alerta

A PCMG orienta que pais, responsáveis e familiares se mantenham atentos a alterações repentinas no comportamento de crianças e adolescentes. Sinais como isolamento, queda no rendimento escolar, medo excessivo de pessoas próximas ou mudanças de humor sem causa aparente podem indicar que o menor está sendo vítima de violência.

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