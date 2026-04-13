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OPERAÇÃO GRITO CONTIDO

MG: Polícia prende três suspeitos de crimes sexuais contra crianças

Trio teria participado de dois casos distintos, ambos registrados em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais

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Repórter
13/04/2026 23:29

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Polícia Civil
Um dos suspeitos teria atacado os próprios enteados; os outros dois teriam abusado de um menor em um lote vago crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três homens suspeitos de crimes sexuais contra menores de idade. Eles foram detidos preventivamente durante a operação Grito Contido, deflagrada nesta segunda-feira (13/4), em Curvelo, na Região Central do Estado. 

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De acordo com a PCMG, os três homens teriam participado de dois casos distintos. O suspeito de um desses crimes teria abusado dos dois enteados, hoje adolescentes, durante um período de quatro anos. As investigações indicam que ele teria se aproveitado da proximidade familiar para cometer os crimes, sempre durante a noite. As vítimas tinham 9 e 11 anos.

Em outra frente da operação, mais dois homens foram presos. Eles são suspeitos de abusar sexualmente de um menor de idade, em um lote vago. A vítima foi abordada perto da própria casa, sofreu ameaças de morte e teve as mãos amarradas.

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O delegado Rodrigo Vieira Antunes afirma que os elementos apresentados foram robustos, o que levou o Poder Judiciário a deferir rapidamente os pedidos de prisão, interrompendo os riscos às vítimas. "Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça, enquanto o inquérito policial segue para a fase final de conclusão", diz.

Alerta

A PCMG orienta que pais, responsáveis e familiares se mantenham atentos a alterações repentinas no comportamento de crianças e adolescentes. Sinais como isolamento, queda no rendimento escolar, medo excessivo de pessoas próximas ou mudanças de humor sem causa aparente podem indicar que o menor está sendo vítima de violência.

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Em caso de suspeita, a orientação é acionar os seguintes canais:

  • Disque 100: Direitos Humanos (atendimento nacional 24 horas);
  • Disque 181: Disque-Denúncia Unificado (sigilo absoluto e gratuito).

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