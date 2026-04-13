ASSÉDIO

Padrasto é preso por oferecer R$ 1 mil para ver enteada nua

O padrasto teria ido ao quarto da vítima oferecendo o dinheiro em troca de ver a vítima de 14 anos sem roupa

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
13/04/2026 18:39

Padrasto é preso por oferecer R$ 1 mil para ver enteada nua
Padrasto é preso por oferecer R$ 1 mil para ver enteada nua

Um homem foi preso em flagrante em Patos de Minas, Alto Paranaíba, acusado de oferecer dinheiro para ver a enteada de 14 anos nua. Ele teria dito que não a tocaria em troca da oferta.

O caso foi registrado pela Polícia Militar no Bairro Afonso Queiroz, durante o fim de semana.

O padrasto, segundo a denúncia, teria ido ao quarto da vítima oferecendo R$ 1 mil para que a adolescente tirasse a roupa e mostrasse a genitália. O homem teria dito que apenas olharia a enteada.

A menina afirmou que saiu do local e ligou para a mãe de uma amiga, que a acolheu em sua casa.

A mãe da jovem estava no trabalho. O padrasto teria ido ao quarto da vítima logo após a mulher sair de casa.

Este pode não ter sido o primeiro episódio. Em conversa com uma policial militar feminina, a adolescente revelou que, no dia anterior, durante uma saída com a mãe e o padrasto, ele teria colocado a mão no ombro dela e deslizado o braço até encostar no seio da vítima.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. O padrasto negou as acusações.

