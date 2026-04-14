Sindicato denúncia instabilidade em sistemas internos da PCMG

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil e Minas Gerais (Sindep-MG) denuncia instabilidade nos sistemas operacionais da Polícia Civil (PC), o que tem comprometido os atendimentos à população e os processos internos da instituição. Os problemas informados são lentidão, travamentos e quedas frequentes.

De acordo com o Sindep/MG, instituição que representa mais de 1.500 servidores – entre escrivães, investigadores, delegados, peritos e assistentes administrativos –, os problemas de instabilidade têm impactado no atendimento a população e envolvem, principalmente, as ferramentas PCNet, REDs e o SEI. O órgão informa que essas questões não são novas e que foram passadas aos responsáveis.

Segundo o presidente do Sindep-MG, Marcelo Horta, em visitas de inspeção feitas pela organização às unidades dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce, os servidores demonstraram insatisfação com os problemas recorrentes e com a precariedade do sistema.

“Na semana passada, fizemos algumas visitas técnicas na região dos vales. Fomos em 10 unidades policiais e, dentre várias reclamações, a que chamou mais atenção foi o problema do sistema PCNet, que tem atrapalhado muito o trabalho dos servidores”, afirma. “É um sistema instável, que cai muito. Uma tecnologia antiga, de 2009, e não tem suportado o grande volume”, afirma Horta.



O sindicado aponta que os problemas foram alertados formalmente em agosto de 2025, por meio de encaminhamento enviado direto à chefia da Polícia Civil, e que, mesmo assim, as instabilidades persistiram.

A PCMG informou ao Estado de Minas que houve uma instabilidade no final da tarde dessa segunda-feira (13/4) e na manhã desta terça-feira (14/4), mas que tudo foi resolvido e que "o sistema já retornou a atividade regular". Referente às recorrências informadas pelo sindicato e se há medidas em desenvolvimento para impedir que haja quedas nos sistemas internos, o órgão de segurança não respondeu.

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol-MG) afirmou que recebe demandas informais dos agentes sobre os sistema e que são corriqueiras as reclamações dos funcionários públicos sobre os problemas nas plataformas.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck