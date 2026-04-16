Investigado por crimes de abuso sexual infantil é preso no interior de MG

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um homem investigado por crimes de abuso sexual infanto-juvenil foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (16/4), durante a Operação Aurora, em Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado.

Segundo a PF, o investigado usava uma rede social para publicar textos e vídeos de cunho sexual envolvendo duas crianças da família do suspeito. Com o avanço das investigações, os agentes conseguiram identificar o homem, que não teve a idade revelada.

Os agentes também apreenderam dois celulares, equipamentos eletrônicos e mídias de armazenamento. Tudo vai passar por perícia para reunir provas e verificar a existência de possíveis novas vítimas.

O investigado poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. As penas máximas somadas podem chegar a 36 anos de prisão.

A corporação também reforçou a importância de denúncias sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, que podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelos canais oficiais da instituição.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen