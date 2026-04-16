Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE DE MINAS

Investigado por crimes de abuso sexual infantil é preso no interior de MG

As investigações da PF indicaram que homem utilizava uma rede social para publicar textos e vídeos de cunho sexual envolvendo duas crianças da família dele

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
16/04/2026 11:38

compartilhe

SIGA
×
Durante a Operação Aurora, agentes da Polícia Federal apreenderam dois celulares, equipamentos eletrônicos e mídias de armazenamento
Durante a Operação Aurora, agentes da Polícia Federal apreenderam dois celulares, equipamentos eletrônicos e mídias de armazenamento crédito: Divulgação/ PF

Um homem investigado por crimes de abuso sexual infanto-juvenil foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (16/4), durante a Operação Aurora, em Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a PF, o investigado usava uma rede social para publicar textos e vídeos de cunho sexual envolvendo duas crianças da família do suspeito. Com o avanço das investigações, os agentes conseguiram identificar o homem, que não teve a idade revelada.

Os agentes também apreenderam dois celulares, equipamentos eletrônicos e mídias de armazenamento. Tudo vai passar por perícia para reunir provas e verificar a existência de possíveis novas vítimas.

O investigado poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. As penas máximas somadas podem chegar a 36 anos de prisão.

A corporação também reforçou a importância de denúncias sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, que podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelos canais oficiais da instituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

Tópicos relacionados:

centro-oeste minas nova-serrana pf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay