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MOTIVAÇÃO

Disputa por área de tráfico pode ter motivado mortes em bar na Pampulha

De acordo com a PM, uma das vítimas do duplo homicídio era uma das lideranças de uma zona de tráfico local e que o ataque a tiros tinha ele como alvo

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
24/04/2026 11:00

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Uma moto preta, com o logo da Yamaha vermelho e um cone preto com a logo amarelo escrito PMMG
Um dos suspeitos foi preso em uma pátio na região de Venda Nova. Ele estava sob posse de uma moto e de uma porção de drogas crédito: PMMG / Reprodução

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apontou que a motivação da morte dos irmãos Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e de Moisés Elias Ferreira, de 38, na terça feira (21/4), em Belo Horizonte (BH), pode ter sido motivada pelo controle do tráfico no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Dois suspeitos foram presos na noite desta quinta-feira (24/4). O duplo homicídio ocorreu no bar do Dedinho, no bairro Santa Amélia, região da Pampulha.

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De acordo com o tenente-coronel da PM, Luiz Henrique Vitor Soares, Abraão tinha envolvimento com os conflitos relacionados ao tráfico no Santa Mônica e era o alvo do ataque a tiros nessa terça. “A disputa é pelo controle do local em que o Abraão frequentava. Ela foi dividida em várias lideranças e houve uma briga, essa discussão culminou nas mortes dessa terça-feira (21/4)”, afirma o oficial. 

 

O tenente aponta que Moisés não tinha envolvimento com a criminalidade e que a hipótese mais provável é de que ele morreu ao tentar proteger o irmão. O homem trabalhou como garçom há alguns anos no bar do Dedinho. O dono do estabelecimento conhecia os irmãos. 

Um dos investigados pelo crime foi detido no estacionamento de um shopping no bairro São João Batista, na região Norte da capital mineira. O rapaz estava com uma moto e portava drogas. Ele confessou que dirigia o veículo usado pelos atiradores para chegar e evadir o lugar. 

A partir de investigações da PM, um segundo suspeito foi localizado no bairro Vila Nova, Região Norte de BH. A polícia aponta que ele pode ter sido o responsável pelos disparos. Com ele foram encontradas drogas e as armas usadas no crime. 

A PM suspeita que mais três pessoas participaram do homicídio e estão sendo procuradas.  

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Matéria em atualização*

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