BH: suspeitos por morte de irmãos em bar na Pampulha são presos

Suspeitos de envolvimento no duplo homicídio de dois irmãos no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), foram presos pela Polícia Militar. A corporação informou que realizará uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24/4), às 8h, para divulgar mais detalhes sobre a prisão.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes. As vítimas foram identificadas como Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38. Um deles chegou a ser socorrido ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu. O outro morreu ainda no bar.

Além das mortes, outras quatro pessoas ficaram feridas, com lesões no pé, coxa, ombro e costas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, Abraão seria o alvo do ataque e havia publicado nas redes sociais que estava no local pouco antes do crime.

Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

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Clientes que estavam no Bar do Dedinho, em Belo Horizonte, na hora do ataque que matou dois irmãos, são chamados para retornar ao estabelecimento para pagar as contas em aberto. A campanha nas redes sociais tem o objetivo de reduzir os prejuízos do bar. No dia do tiroteio, houve muita correria e, na tentativa de escapar dos tiros, muitas saíram sem pagar o que foi consumido.