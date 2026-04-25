Venda de maconha de laboratório ganha bocas da Grande BH
Operação do Tático Móvel no bairro Ouro Negro resulta na prisão de um suspeito e desarticula ponto de venda de entorpecentes de elite
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A apreensão de skank (ou skunk), "supermaconha" e até versões consideradas "gourmet", como uma ocorrida em Ibirité (MG), nessa sexta-feira (24/04), pode apontar para uma diversificação da produção de entorpecentes mais perigosos e lucrativos na Grande BH.
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Desde outubro de 2025, pelo menos, ocorreram apreensões policiais de skank e haxixe em Contagem, skank em Itaguara (na rodovia BR-381), a mesma substância em Matosinhos (na BR-262), skank e ice (outra variante mais potente) em Santa Luzia.
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Isso, sem falar em Belo Horizonte, que registrou a droga sob poder do tráfico em apreensões no Barreiro e na Região Norte.
Enquanto a maconha comum tem cerca de 2% a 4% de THC (principal composto psicoativo encontrado na planta Cannabis sativa), o skunk pode chegar a 15% ou 30%. Por ser um extrato (concentrado de tricomas), a potência do Ice é ainda maior, podendo chegar a 60% de THC.
As drogas podem levar ao desenvolvimento de episódios de psicose (alucinações e delírios), especialmente em indivíduos com predisposição genética, esquizofrenia, ansiedade e pânico.
Uma operação policial realizada pelo Tático Móvel na noite desta sexta-feira resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas e drogas, entre elas mais skank fracionado em tubos, pronto para vender.
A ação ocorreu na Rua Maranhão, no bairro Ouro Negro, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Como foi?
Os militares receberam denúncias anônimas detalhando que um indivíduo usava a residência na Rua Maranhão especificamente para o tráfico.
As equipes cercaram o imóvel para evitar fugas. O suspeito foi detido sem resistir, apesar de ter dois revólveres e uma pistola ao alcance dele, segundo o boletim de ocorrência.
Todo o material, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ibirité para a ratificação do flagrante.
No local, os militares apreenderam uma pistola Manurhin calibre 7.65, um revólver Taurus calibre .38 com seis munições, R$ 318,00 em dinheiro e um inventário diversificado de entorpecentes: 21 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 27 pedras de maconha e 7 tubos de "skank".
O entorpecente de consumo preferido pela elite pode custar até R$ 50 por tubo, cerca de dez vezes mais que o grama de maconha prensada no mercado ilícito da região.
Como era o local da apreensão
O local da apreensão é um imóvel residencial em uma área estratégica do bairro Ouro Negro, próximo ao limite entre as cidades de Ibirité e Sarzedo.
A região é cortada por vias que dão acesso rápido à rodovia MG-040 facilitando o escoamento de ilícitos e a chegada de cargas de drogas, além de ser corredor de fuga.
O endereço está inserido na área de atuação da 229ª Cia do 48º Batalhão. Apesar da presença de pequenos comércios e residências familiares no entorno, o bairro sofre com a pressão de facções que usam imóveis residenciais como depósitos e pontos de venda.
O armamento apreendido revela um perfil misto da criminalidade local. A pistola Manurhin, de fabricação francesa, é uma arma de calibre 7.65mm (.32 ACP), considerada hoje um equipamento de porte antigo, mas funcional e de fácil ocultação.
Já o revólver Taurus calibre .38 é a arma mais comum usada em crimes urbanos no Brasil, sendo um armamento de uso permitido para civis habilitados.
A presença de duas balanças de precisão junto a variedades distintas de drogas é uma evidência de que o local funcionava como um centro de fracionamento e pesagem.
A mistura de substâncias populares com o "skank" indica que o ponto atendia a diferentes perfis de consumidores, desde dependentes químicos em situação de vulnerabilidade, por causa do crack, até usuários com maior poder aquisitivo.
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O estado das embalagens e a quantia em dinheiro trocado reforçam a tese de que a operação interrompeu o comércio no momento exato da distribuição para as ruas.
Resumo da operação policial
- Início da ação: patrulhamento tático no bairro Ouro Negro
- Materiais apreendidos: armas de fogo e drogas diversificadas
- Prisão em flagrante: suspeito detido sem resistência no local
- Encaminhamento do caso: registro da ocorrência na Delegacia de Plantão de Ibirité
Destaques do arsenal e logística
- Pistola Manurhin: arma de fabricação francesa calibre 7.65mm
- Drogas de elite: presença de kank indica público de alto poder aquisitivo
- Logística do crime: proximidade com a rodovia MG-040 facilita escoamento
- Equipamentos de pesagem: duas balanças de precisão confirmam fracionamento de entorpecentes