Venda de maconha de laboratório ganha bocas da Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A apreensão de skank (ou skunk), "supermaconha" e até versões consideradas "gourmet", como uma ocorrida em Ibirité (MG), nessa sexta-feira (24/04), pode apontar para uma diversificação da produção de entorpecentes mais perigosos e lucrativos na Grande BH.

Desde outubro de 2025, pelo menos, ocorreram apreensões policiais de skank e haxixe em Contagem, skank em Itaguara (na rodovia BR-381), a mesma substância em Matosinhos (na BR-262), skank e ice (outra variante mais potente) em Santa Luzia.

Isso, sem falar em Belo Horizonte, que registrou a droga sob poder do tráfico em apreensões no Barreiro e na Região Norte.

Enquanto a maconha comum tem cerca de 2% a 4% de THC (principal composto psicoativo encontrado na planta Cannabis sativa), o skunk pode chegar a 15% ou 30%. Por ser um extrato (concentrado de tricomas), a potência do Ice é ainda maior, podendo chegar a 60% de THC.

As drogas podem levar ao desenvolvimento de episódios de psicose (alucinações e delírios), especialmente em indivíduos com predisposição genética, esquizofrenia, ansiedade e pânico.

Uma operação policial realizada pelo Tático Móvel na noite desta sexta-feira resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas e drogas, entre elas mais skank fracionado em tubos, pronto para vender.

A ação ocorreu na Rua Maranhão, no bairro Ouro Negro, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Como foi?

Os militares receberam denúncias anônimas detalhando que um indivíduo usava a residência na Rua Maranhão especificamente para o tráfico.

As equipes cercaram o imóvel para evitar fugas. O suspeito foi detido sem resistir, apesar de ter dois revólveres e uma pistola ao alcance dele, segundo o boletim de ocorrência.

Todo o material, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ibirité para a ratificação do flagrante.

No local, os militares apreenderam uma pistola Manurhin calibre 7.65, um revólver Taurus calibre .38 com seis munições, R$ 318,00 em dinheiro e um inventário diversificado de entorpecentes: 21 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 27 pedras de maconha e 7 tubos de "skank".

O entorpecente de consumo preferido pela elite pode custar até R$ 50 por tubo, cerca de dez vezes mais que o grama de maconha prensada no mercado ilícito da região.

Como era o local da apreensão

O local da apreensão é um imóvel residencial em uma área estratégica do bairro Ouro Negro, próximo ao limite entre as cidades de Ibirité e Sarzedo.

A região é cortada por vias que dão acesso rápido à rodovia MG-040 facilitando o escoamento de ilícitos e a chegada de cargas de drogas, além de ser corredor de fuga.

O endereço está inserido na área de atuação da 229ª Cia do 48º Batalhão. Apesar da presença de pequenos comércios e residências familiares no entorno, o bairro sofre com a pressão de facções que usam imóveis residenciais como depósitos e pontos de venda.

O armamento apreendido revela um perfil misto da criminalidade local. A pistola Manurhin, de fabricação francesa, é uma arma de calibre 7.65mm (.32 ACP), considerada hoje um equipamento de porte antigo, mas funcional e de fácil ocultação.

Já o revólver Taurus calibre .38 é a arma mais comum usada em crimes urbanos no Brasil, sendo um armamento de uso permitido para civis habilitados.

A presença de duas balanças de precisão junto a variedades distintas de drogas é uma evidência de que o local funcionava como um centro de fracionamento e pesagem.

A mistura de substâncias populares com o "skank" indica que o ponto atendia a diferentes perfis de consumidores, desde dependentes químicos em situação de vulnerabilidade, por causa do crack, até usuários com maior poder aquisitivo.

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O estado das embalagens e a quantia em dinheiro trocado reforçam a tese de que a operação interrompeu o comércio no momento exato da distribuição para as ruas.

Resumo da operação policial

Início da ação: patrulhamento tático no bairro Ouro Negro

patrulhamento tático no bairro Ouro Negro Materiais apreendidos: armas de fogo e drogas diversificadas

armas de fogo e drogas diversificadas Prisão em flagrante: suspeito detido sem resistência no local

suspeito detido sem resistência no local Encaminhamento do caso: registro da ocorrência na Delegacia de Plantão de Ibirité

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