Pai e filho são suspeitos de estuprar mulher com promessa de doação

Um homem, de 78 anos, e seu filho, de 47, foram presos por suspeita de estuprar uma mulher, de 30, em 25 de março deste ano. O caso aconteceu em Rio Manso, Região Central de Minas Gerais. Eles foram detidos pela Polícia Civil do estado (PCMG) durante a operação Força Dupla.

A delegada do caso, Anagreici Manfrin Pretto, afirmou que os suspeitos atraíram a vítima para a casa deles prometendo doar um armário. O idoso era visto pela mulher como um "avô de consideração", mas, segundo as investigações, os dois suspeitos já haviam tentado se relacionar sexualmente com ela, sem sucesso.

“No local, os homens, cientes de que a mulher é dependente química em processo de recuperação, ofereceram bebidas alcoólicas e drogas com o objetivo de reduzir sua capacidade de resistência”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com Anagreici, depois de drogá-la, os homens a estupraram, parando apenas quando a vítima conseguiu derrubar um dos abusadores e fugiu da casa.

A mulher foi encontrada pela irmã na rua, em estado de choque, com as roupas rasgadas e vários machucados no corpo. Conforme a PCMG, os criminosos esconderam o celular da mulher para que ela não conseguisse pedir socorro.

A delegada informou que as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Bonfim, cidade vizinha. E que, depois de descobrir toda a história, mandados de prisão e apreensão foram cumpridos, prendendo os agressores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck