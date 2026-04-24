MG: adolescentes são acusados de estupro coletivo

Quatro adolescentes foram apreendidos suspeitos de estupro coletivo contra uma menina de 14 anos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Conforme a ocorrência, registrada na quarta-feira (22/4), a vítima foi cercada pelos meninos, por volta de meio-dia, quando seguia para a escola, no Bairro Quinta das Palmeiras.

Segundo o relato da vítima à PM, três adolescentes, com idades entre 13 e 14 anos, a cercaram na Rua Pedestre A. Os menores teriam tomado sua mochila e, sob ameaças físicas e verbais, afirmaram que queriam fazer sexo com ela e, se não aceitasse, seria pior.

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que os suspeitos a obrigaram a praticar sexo oral em dois menores. Em seguida, o grupo se deslocou para as proximidades da Igreja Santo Expedito. Em uma área de mata, um quarto envolvido, de 14 anos, teria tentado dar continuidade ao abuso.

A ação só parou quando um senhor que passava pelo local se aproximou, momento em que os adolescentes fugiram. Testemunhas confirmaram ter visto os menores correndo da área de mata logo após o ocorrido.

Adolescentes apreendidos

Após o acionamento via Copom, a Polícia Militar encontrou os quatro menores em suas respectivas residências. A polícia informou aos responsáveis legais sobre o teor da denúncia e levou todos os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Já a adolescente foi levada para o Complexo de Saúde São João de Deus, seguindo o protocolo padrão para casos de violência sexual. Ela ficou sob responsabilidade de representante legal.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Acompanhamento

Em nota, a Prefeitura de Divinópolis manifestou veemente repúdio a qualquer forma de violência. Por se tratar de alunos da rede municipal, o órgão anunciou medidas imediatas para as unidades escolares envolvidas.

Para lidar com o impacto do episódio na comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) mobilizou equipes especializadas, como a do Projeto Olhares, no qual psicólogos e assistentes sociais prestarão suporte direto aos estudantes e familiares.

A prefeitura ainda informou que fará intervenções educativas voltadas à prevenção da violência e escuta qualificada, além de afirmar que no ambiente escolar "o foco será a reconstrução de um ambiente seguro para alunos e profissionais".

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"A rede municipal de ensino permanece atenta e mobilizada para garantir que situações como essa sejam enfrentadas com seriedade, responsabilidade e sensibilidade", afirmou a Semed em nota.