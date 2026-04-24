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FÚRIA BOVINA

Vídeo: boi pula cerca de leilão em MG e provoca pânico

Frequentadores do evento subiram em muretas, enquanto o animal enfurecido derrubava mesas e cadeiras, fugindo em direção à rodovia local

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
24/04/2026 15:31 - atualizado em 24/04/2026 15:35

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Vídeo: boi pula cerca de leilão em MG e provoca pânico
Boi descontrolado pulou a cerca de um leilão em Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (23/4) crédito: Redes Sociais/Divulgação

Um fato inusitado ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira (23/4) em leilão de gado em Frutal, no Triângulo Mineiro. Um boi pulou a cerca do local no momento em que era leiloado um animal e provocou pânico no local, derrubando várias mesas e cadeiras. Ninguém ficou ferido.

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O fato foi gravado por câmeras do evento e de um frequentador do leilão. As imagens que circulam na internet mostram frequentadores se afastando do boi, subindo em muretas. O pânico durou poucos minutos. Instantes depois, o animal, ainda muito exaltado, foge para parte externa.

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De acordo com funcionários do leilão, o animal foi recolhido pouco tempo depois. O boi chegou a ir até a margem da MG-255, mas depois retornou, pulando para o pasto do leilão.

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Após o susto, a situação no local foi normalizada e o leilão foi retomado.

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