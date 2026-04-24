Violão raro de músico é furtado em BH; artista faz apelo por informações

O músico Thiago Delegado teve seu instrumento mais valioso furtado: um violão de sete cordas, construído em 2006 pelo luthier Mario Machado. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (22/4), por volta de 21h, quando o carro do artista foi arrombado na Rua Divinópolis, no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte (MG). Foram levados o violão, o mesmo que já havia sido perdido anteriormente, além de uma mochila com pedais, cabos e outros equipamentos musicais.



Segundo relato publicado pelo próprio músico nas redes sociais, o instrumento tem valor não apenas financeiro, mas principalmente afetivo. "É o violão mais amado, mais tocado e mais importante da minha vida", afirmou. O objeto, que tem marcas únicas de uso e características específicas, o acompanha há cerca de 20 anos, desde o início da vida profissional.

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O violão é um modelo de sete cordas, com tampo de pinho, braço de cedro, escala de ébano e fundo e laterais em jacarandá. Conta ainda com captação RMC e saída DIN de oito pinos. O instrumento estava em uma case (estojo) rígida preta.

Além do violão, foram levados itens importantes para apresentações musicais, incluindo pedais (Polydrive II RMC, afinador cromático Boss, Fishman Aura e Radial Tonebone), um microfone Shure SM58, diversos cabos (P10, XLR e específicos de captação), fones de ouvido e uma mochila amarela onde o material era transportado.

Outra perda do mesmo violão

O episódio remete a um fato anterior, em 17 de julho, quando ele esqueceu o mesmo instrumento na rua ao sair de um ensaio fotográfico na Avenida João Pinheiro, em BH. Na ocasião, o artista relatou ter deixado o objeto ao lado do carro sem perceber, o que resultou na perda temporária. Agora, segundo ele, trata-se de um roubo confirmado.

Thiago afirma estar "arrasado e inconformado" com a situação e pede a colaboração do público para recuperar os itens. Informações podem ser repassadas diretamente ao músico pelo telefone (31) 98802-5854.

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Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

