Bruna Marquezine codirige segunda temporada de ‘Amor da minha vida’

Quem um dia iria dizer que uma série brasileira batizada com o primeiro verso de “Exagerado”, de Cazuza, nasceria de um filme baseado em uma música de Renato Russo?. “Amor da minha vida”, produção estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, não existiria se o diretor René Sampaio não tivesse filmado a comédia romântica “Eduardo e Mônica”, adaptação de um dos sucessos da Legião Urbana.

“O desejo de fazer ‘Amor da minha vida’ veio da minha felicidade em fazer ‘Eduardo e Mônica’. Claro que é outra história, mas é muito parecida a forma que filmei, as chaves que eu tento ligar e a emoção que eu quero construir”, conta o diretor-geral e artístico da série, René Sampaio.

Produção da Barry Company em coprodução com a Intro Pictures, a primeira temporada da série disponível na Disney+ tem 10 episódios filmados entre o Rio de Janeiro e Brasília. Foi lançada no streaming norte-americano Hulu com o título de “Benefits with friends” na semana do Dia dos Namorados dos EUA, em fevereiro.

Criada e escrita por Matheus Souza, a trama narra as idas e vindas dos amigos Bia (Marquezine) e Victor (Malheiros), que acumulam frustrações amorosas antes de assumir que se sentem atraídos – com direito a um beijo no cemitério.

Bruna Marquezine não é apenas a protagonista da série com a segunda temporada já filmada e editada, ainda sem data definida para lançamento ainda este ano. “Ela já começou a trabalhar desde o roteiro. Fez um mergulho de cabeça não só na personagem, mas como integrante da parte criativa. Acho que isso exala na série quando a gente vê o resultado. A parceria dela foi fundamental. E tem sido também na segunda temporada. Ela dirige cenas, mas não se envolve em todas as etapas do começo ao fim, por isso aparece como codiretora”, explica René Sampaio.

Volta ao cinema

Depois dos 70 episódios de “Impuros” e dos 20 de “Amor da minha vida”, o diretor René Sampaio se movimenta para voltar ao cinema. O primeiro longa depois de “Eduardo e Mônica” será “Cadê o Gilmar?”, spin-off de “Impuros” com o personagem de Leandro Firmino.

Mas ele trabalha também na adaptação do romance “Capão Pecado”, de Ferréz. “É uma grande história de amor e de luta pela sobrevivência no universo do Capão Redondo, uma abordagem muito sensível e particular dos códigos da masculinidade nesses lugares”, avalia.

Além de levar às telas o livro do escritor paulistano, René planeja transformar em cinema a história real de brasileiros que sobreviveram a um esquema de tráfico humano no Sudeste Asiático. “Também vou filmar mais uma música da Legião, mas ainda não posso dizer qual é”, revela.

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Os dois longas que dirigiu até agora, “Faroeste caboclo” e “Eduardo e Mônica”, são adaptações de músicas de Renato Russo. “Se só fiz dois filmes em todo esse tempo, é porque só quis fazer dois filmes. Agora estou pronto para outros”, afirma o cineasta de 51 anos.