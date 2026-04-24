‘Cangaço novo’ retorna em alta voltagem

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Cangaço novo” veio a público em 2023, mostrando renovação no streaming brasileiro. Trama de luta pelo poder movida por amor e ódio no sertão, com forte referência na história do cinema nacional, apresentou seus (anti) heróis de forma paulatina. Conseguiu seu intento, levando para o estrelato novo grupo de atores, Alice Carvalho à frente.

A segunda temporada estreia nesta sexta-feira (24/4), no Prime Video, não mais com a missão de provar qualidade, mas de segurar o público, três anos depois da estreia. Com os sete episódios disponíveis a partir de hoje, a série pisa no acelerador já no primeiro capítulo. É muita coisa acontecendo, com longas sequências de ação.

A narrativa é retomada exatamente onde o primeiro ano terminou. Ubaldo (Allan Souza Lima) está enlouquecido com a morte do pai, Ernesto (Ricardo Blat). O homem que o criou em São Paulo morreu queimado dentro da igreja, em incêndio provocado pelos seguidores de Gastão Maleiro (Bruno Bellarmino). Este terá um papel de destaque no núcleo de poder que move a história.

A tragédia é o ponto de virada do personagem. Se na primeira temporada ele era um bancário hesitante que chegou ao sertão em busca de uma herança, após a morte do pai não há mais limites para Ubaldo. Ele quer se vingar dos Maleiros até o fim. Nos novos episódios, o bando dele vai contar com um novo integrante, Carioca, personagem interpretado pelo rapper Xamã.

É este o quadro que se desenha neste início de temporada. Ubaldo perde os eixos após a morte do pai. Descontrolado, mal se segura durante o enterro. Posteriormente, comete um erro que poderá lhe custar caro: a morte de um policial tem um preço, é o que a história parece mostrar.

Ainda que solidária diante da dor do irmão, Dinorah (Alice Carvalho) compreende rapidamente que ele não tem condições de tomar grandes decisões. Ela tem que correr contra o relógio, pois as dívidas com o banco podem fazer com que a tia Zeza (Marcélia Cartaxo) perca as terras onde viveu toda a vida.

Já Dilvânia (Thainá Duarte) tenta recolher os cacos do que sobrou da capela. Rapidamente, ela assumirá a liderança espiritual da Irmandade. Mesmo que o luto esteja presente em Cratará, não há muito tempo para choro. As eleições estão chegando, e cada grupo tem sua própria agenda.

Leinneane (Hermila Guedes) percebe que, se não mexer os pauzinhos, Paulino Leite (Daniel Porpino), caso eleito, vai relegá-la a não mais do que primeira-dama. Dá um pulo do gato para confirmar sua presença na política. Já Gastão sofre com a presença do pai, o senador Deocleciano Maleiro (Luiz Carlos Vasconcelos). Mas é este quem consegue segurar Ubaldo, quando ele chega até a fazenda de armas em punho para vingar a morte do pai.

No meio de tanta confusão, até um assalto a um caixa eletrônico, marca dos irmãos Vaqueiro, dá errado. O dia da eleição chega e o resultado vai preparar o terreno para o restante da temporada. O que fica claro é que a relação entre Ubaldo e Leinneane custará caro ao vaqueiro. No fim do episódio, uma morte que não envolve troca de tiros mostra que “Cangaço novo” retornou em alta voltagem.

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“CANGAÇO NOVO”

• A segunda temporada, com sete episódios, estreia nesta sexta-feira (24/4), no Prime Video.