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Sexta temporada de "Impuros" estreia no dia 1º/5 e sétima está em produção

Série é a mais longeva brasileira em produção e exibição no streaming brasileiro. "O que move 'Impuros' são as questões familiares" afirma René Sampaio

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  • Bruno Gagliasso entra na série no papel de Playboy, um novo e violento líder do Comando.
    Bruno Gagliasso entra na série no papel de Playboy, um novo e violento líder do Comando. Foto: Disney +
  • Evandro (Raphael Logam) começa a sexta temporada depois de sofrer um atentado contra a própria família.
    Evandro (Raphael Logam) começa a sexta temporada depois de sofrer um atentado contra a própria família. Foto: Disney +
  • Leandro Firmino interpreta Gilmar, braço direito e aliado do protagonista Evandro do Dendê.
    Leandro Firmino interpreta Gilmar, braço direito e aliado do protagonista Evandro do Dendê. Foto: Disney +
  • Série é a mais longeva brasileira em produção e exibição. Para o diretor René Sampaio, é um produtor de exportação brasileiro.
    Série é a mais longeva brasileira em produção e exibição. Para o diretor René Sampaio, é um produtor de exportação brasileiro. Foto: Divulgação
  • Morello (Rui Ricardo Diaz) se alia a um grupo de ex-policiais com o objetivo de desbancar o tráfico nas comunidades cariocas.
    Morello (Rui Ricardo Diaz) se alia a um grupo de ex-policiais com o objetivo de desbancar o tráfico nas comunidades cariocas. Foto: Disney +
  • Os números da produção de "Impuros" são inéditos no streaming no Brasil, incluindo mais de 600 atores e 3,5 mil figurantes entre a primeira e sexta temporada.
    Os números da produção de "Impuros" são inéditos no streaming no Brasil, incluindo mais de 600 atores e 3,5 mil figurantes entre a primeira e sexta temporada. Foto: Divulgação
  • Geise (Lorena Comparato) é esposa de Evandro. A personagem evoluiu de dona de casa para figura central nos negócios do tráfico.
    Geise (Lorena Comparato) é esposa de Evandro. A personagem evoluiu de dona de casa para figura central nos negócios do tráfico. Foto: Disney +
  • João Vitor Silva interpreta o personagem Afonso Tabuada, jovem inteligente que confronta Evandro do Dendê.
    João Vitor Silva interpreta o personagem Afonso Tabuada, jovem inteligente que confronta Evandro do Dendê. Foto: Disney +
  • Raphael Logam, duas vezes indicado ao Emmy internacional, é dirigido por René Sampaio nas filmagens da sétima temporada: "Evandro do Dendê é um cara certo na vida errada", afirma o diretor.
    Raphael Logam, duas vezes indicado ao Emmy internacional, é dirigido por René Sampaio nas filmagens da sétima temporada: "Evandro do Dendê é um cara certo na vida errada", afirma o diretor. Foto: Divulgação
  • A funkeira MC Carol faz participação na série como a personagem Marcelão.
    A funkeira MC Carol faz participação na série como a personagem Marcelão. Foto: Disney+
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