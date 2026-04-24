ESTADO DE MINAS
Sexta temporada de "Impuros" estreia no dia 1º/5 e sétima está em produção
Série é a mais longeva brasileira em produção e exibição no streaming brasileiro. "O que move 'Impuros' são as questões familiares" afirma René Sampaio
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Bruno Gagliasso entra na série no papel de Playboy, um novo e violento líder do Comando. Foto: Disney +
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Evandro (Raphael Logam) começa a sexta temporada depois de sofrer um atentado contra a própria família. Foto: Disney +
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Leandro Firmino interpreta Gilmar, braço direito e aliado do protagonista Evandro do Dendê. Foto: Disney +
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Série é a mais longeva brasileira em produção e exibição. Para o diretor René Sampaio, é um produtor de exportação brasileiro. Foto: Divulgação
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Morello (Rui Ricardo Diaz) se alia a um grupo de ex-policiais com o objetivo de desbancar o tráfico nas comunidades cariocas. Foto: Disney +
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Os números da produção de "Impuros" são inéditos no streaming no Brasil, incluindo mais de 600 atores e 3,5 mil figurantes entre a primeira e sexta temporada. Foto: Divulgação
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Geise (Lorena Comparato) é esposa de Evandro. A personagem evoluiu de dona de casa para figura central nos negócios do tráfico. Foto: Disney +
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João Vitor Silva interpreta o personagem Afonso Tabuada, jovem inteligente que confronta Evandro do Dendê. Foto: Disney +
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Raphael Logam, duas vezes indicado ao Emmy internacional, é dirigido por René Sampaio nas filmagens da sétima temporada: "Evandro do Dendê é um cara certo na vida errada", afirma o diretor. Foto: Divulgação
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A funkeira MC Carol faz participação na série como a personagem Marcelão. Foto: Disney+
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