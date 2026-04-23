Todo Mundo em Pânico 6' parodia filme de Michael Jackson; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os novos pôster e trailer da comédia "Todo Mundo em Pânico 6", que tira sarro de Hollywood e de muitos elementos da cultura pop americana, fazem uma paródia de Michael Jackson, às vésperas da estreia da cinebiografia "Michael".

No cartaz, o Ghostface da franquia, ele mesmo uma paródia do vilão de "Pânico", se veste como o astro pop e segura uma faca. Há também um trocadilho com as acusações de pedofilia contra o astro pop. "Touching fans everywhere" pode ser lido como emocionando fãs de todos os lugares, ou como tocando seus fãs em todas as partes, com uma sugestão sexual.

O comentário é especialmente ácido, considerando que "Michael", que chega aos cinemas nesta quinta, tem sido visto como um filme chapa-branca, já que tem envolvimento de familiares na produção e não toca em momentos polêmicos da vida do astro.

New poster for ‘SCARY MOVIE 6’ has been released.



In theatres on June 5. pic.twitter.com/FWV996AdFB — Nexus Point News (@NexusPointNews) April 22, 2026

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Além do cartaz, o trailer traz uma breve aparição do humorista Kenan Thompson, de "Saturday Night Live", como uma versão esquisita do astro. A comédia "Todo Mundo em Pânico 6" chega aos cinemas em 5 de junho.