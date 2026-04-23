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Todo Mundo em Pânico 6' parodia filme de Michael Jackson; veja vídeo

Vídeo traz Kenan Thompson como versão esquisita do cantor. Cartaz também faz referência, com trocadilho com acusações de pedofilia do astro pop

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23/04/2026 10:20

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'Todo mundo em pânico 6' terá paródia com filme de Michael Jackson
'Todo mundo em pânico 6' terá paródia com filme de Michael Jackson crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os novos pôster e trailer da comédia "Todo Mundo em Pânico 6", que tira sarro de Hollywood e de muitos elementos da cultura pop americana, fazem uma paródia de Michael Jackson, às vésperas da estreia da cinebiografia "Michael".

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No cartaz, o Ghostface da franquia, ele mesmo uma paródia do vilão de "Pânico", se veste como o astro pop e segura uma faca. Há também um trocadilho com as acusações de pedofilia contra o astro pop. "Touching fans everywhere" pode ser lido como emocionando fãs de todos os lugares, ou como tocando seus fãs em todas as partes, com uma sugestão sexual.

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O comentário é especialmente ácido, considerando que "Michael", que chega aos cinemas nesta quinta, tem sido visto como um filme chapa-branca, já que tem envolvimento de familiares na produção e não toca em momentos polêmicos da vida do astro.

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Além do cartaz, o trailer traz uma breve aparição do humorista Kenan Thompson, de "Saturday Night Live", como uma versão esquisita do astro. A comédia "Todo Mundo em Pânico 6" chega aos cinemas em 5 de junho.

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