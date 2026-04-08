Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Michael Jackson: herdeiros mudam filme e cortam menção a abuso infantil

Mudanças contratuais levaram à reformulação completa do final da cinebiografia "Michael". Veja quando será a estreia

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
08/04/2026 13:49

compartilhe

SIGA
×
<p>Luvas de Michael Jackson – As icônicas luvas do “Rei do Pop” foram leiloadas em mais de uma oportunidade. Em 2009, um par que ele usou para estrear “Moonwalk” foi vendido por US$ 350 mil – em torno de R$ 1,8 milhão.</p>
Versão original do filme "Michael" pretendia abordar o impacto das acusações de abuso infantil na vida e na carreira do ídolo pop crédito: Divulgação

Os herdeiros de Michael Jackson investiram milhões de dólares em refilmagens da cinebiografia "Michael" para alterar o desfecho do longa. Segundo as informações divulgadas pela Variety, o valor gasto teria ficado entre US$ 10 e 15 milhões para remover qualquer menção às acusações de abuso infantil associadas ao cantor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A versão original do filme pretendia abordar o impacto dessas acusações na vida e na carreira do artista. No entanto, mudanças contratuais teriam impedido a inclusão de referências a Jordan Chandler. Essa exclusão levou a produção a reformular completamente o final.

Nova série revela gravações inéditas de Michael Jackson sobre crianças

Livro de ex-mulher de Michael Jackson aponta que ele era virgem aos 35 anos

Com isso, a narrativa passa a encerrar no auge da carreira de Jackson, destacando seu sucesso e legado artístico, em vez de explorar momentos mais controversos. A decisão de reformular o final também garantiu ao espólio uma participação direta no projeto.

Leia Mais

O longa traz Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, no papel principal, cuja atuação vem sendo elogiada. Ainda assim, Paris Jackson, filha de Michael, demonstrou preocupação com o rumo da produção e chegou a questionar decisões tomadas pelos responsáveis pelo espólio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A direção é de Antoine Fuqua, com um elenco que inclui nomes como Miles Teller, Colman Domingo e Nia Long. A estreia está prevista para 24 de abril.

Tópicos relacionados:

cinema cultura filme michael-jackson musica pop

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay