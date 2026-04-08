The Strokes anuncia novo álbum e lança single inédito
Gravado na Costa Rica com Rick Rubin, o sétimo disco da banda chega em junho; grupo é uma das principais atrações do festival Coachella
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A banda The Strokes anunciou que seu sétimo álbum de estúdio, “Reality awaits”, será lançado em 26 de junho pela Sony Music. Simultaneamente ao anúncio, o grupo liberou o primeiro single do novo projeto, a faixa “Going shopping”.
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Gravado na Costa Rica com o produtor Rick Rubin e finalizado em diferentes locais pelo mundo, o disco é o primeiro desde “The new abnormal” (2020). O trabalho anterior foi seguido por uma extensa turnê global.
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A arte que estampa a capa de “Reality awaits” é a obra “Untitled (cowboy) 1989”, de Richard Prince. O artista também cedeu a arte utilizada no single “Going shopping”.
Agenda de shows
O The Strokes se apresentará em grandes festivais durante a primavera e o verão do Hemisfério Norte. A agenda inclui shows neste fim de semana e no próximo no festival Coachella.
O grupo também será a atração principal de eventos como o Bonnaroo e o Outside Lands. Estão confirmadas ainda apresentações no Summer Sonic 2026, no Japão.
Formada na cidade de Nova York, a banda estreou em 2001 e, desde então, sua discografia tem sido apontada como definidora do som de uma geração.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.