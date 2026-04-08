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The Strokes anuncia novo álbum e lança single inédito

Gravado na Costa Rica com Rick Rubin, o sétimo disco da banda chega em junho; grupo é uma das principais atrações do festival Coachella

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/04/2026 13:15 - atualizado em 08/04/2026 13:16

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The Strokes anuncia novo álbum e lança single inédito
The Strokes, em registro promocional, anunciam o lançamento de seu sétimo álbum, 'Reality awaits', e o novo single crédito: Divulgação

A banda The Strokes anunciou que seu sétimo álbum de estúdio, “Reality awaits”, será lançado em 26 de junho pela Sony Music. Simultaneamente ao anúncio, o grupo liberou o primeiro single do novo projeto, a faixa “Going shopping”.

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Gravado na Costa Rica com o produtor Rick Rubin e finalizado em diferentes locais pelo mundo, o disco é o primeiro desde “The new abnormal” (2020). O trabalho anterior foi seguido por uma extensa turnê global.

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A arte que estampa a capa de “Reality awaits” é a obra “Untitled (cowboy) 1989”, de Richard Prince. O artista também cedeu a arte utilizada no single “Going shopping”.

Agenda de shows

O The Strokes se apresentará em grandes festivais durante a primavera e o verão do Hemisfério Norte. A agenda inclui shows neste fim de semana e no próximo no festival Coachella.

O grupo também será a atração principal de eventos como o Bonnaroo e o Outside Lands. Estão confirmadas ainda apresentações no Summer Sonic 2026, no Japão.

Formada na cidade de Nova York, a banda estreou em 2001 e, desde então, sua discografia tem sido apontada como definidora do som de uma geração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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