Anita Harley: qual o valor da fortuna de herdeira da Pernambucanas?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A complexa batalha judicial pela herança de Anita Harley, herdeira da rede Pernambucanas, ganhou os holofotes do grande público com o lançamento do documentário "O testamento", que se tornou um fenômeno no Globoplay. Na Justiça, ocorre uma batalha judicial pela curatela da empresária, em coma desde 2016.

Anita é a última descendente direta de Herman Lundgren, imigrante sueco que fundou a gigante do varejo no Brasil. Discreta e sem filhos biológicos, ela dedicou a vida aos negócios da família, controlando cerca de 48% das ações da holding do grupo. O patrimônio estimado é de R$ 2 bilhões.

Entre os bens dela está uma mansão avaliada em cerca de R$ 50 milhões. O imóvel conta com 96 cômodos, com 37 banheiros e cinco cozinhas. Além disso, a mansão conta com um jardim amplo, piscina e dois terraços. O imóvel fica em uma rua discreta no bairro da Aclimação, região nobre de São Paulo.

Desde 2016, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) grave, Anita Harley está internada em estado de coma no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

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A batalha nos tribunais

A disputa pela curatela de Anita — ou seja, quem tem o direito legal de tomar decisões por ela — se divide em dois lados principais. De um, está Cristine Rodrigues, uma ex-assessora que alega ter um testamento vital (documento de diretivas antecipadas de vontade) assinado pela herdeira, que lhe daria poder sobre as decisões de saúde. Do outro lado, Sônia Soares — a Suzuki — e o filho Arthur Miceli reivindicam o papel de cuidadores, alegando serem a esposa e o filho de Anita.

Enquanto a Justiça não define quem será o curador definitivo, a administração dos bens de Anita e a gestão da Pernambucanas seguem sob a supervisão de curadores nomeados pelo tribunal. A situação também gerou reflexos na empresa, que em agosto de 2024 anunciou Ricardo Doebeli como novo CEO, em um movimento para modernizar a gestão em meio à instabilidade jurídica.

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