Nova série revela gravações inéditas de Michael Jackson sobre crianças

Gravações de áudio inéditas atribuídas a Michael Jackson devem vir a público em uma nova série documental de TV, reacendendo debates sobre a vida privada do astro e as acusações de pedofilia. A produção, intitulada “The Trial”, reúne materiais nunca divulgados, incluindo falas nas quais o cantor discute sua relação emocional com crianças e sua dependência de estar próximo delas.
A série, produzida pela britânica Wonderhood Studios para o Channel 4, revisita o julgamento criminal de 2005, quando Jackson foi acusado de abuso sexual contra o adolescente Gavin Arvizo. O caso terminou com absolvição de Michael em todas as 14 acusações, incluindo abuso sexual, fornecimento de álcool a menor e conspiração.
Segundo informações divulgadas pela produção, as gravações mostram Jackson discutindo a proximidade emocional com crianças. Em um dos trechos citados, o cantor afirma que consideraria tirar a própria vida caso fosse impedido de conviver com elas. Outras falas sugerem que ele acreditava que crianças “se apaixonavam” por sua personalidade e buscavam contato físico, algo que, segundo ele, “às vezes o colocava em problemas”.
Além do material sonoro, a série inclui imagens inéditas e depoimentos de pessoas ligadas ao entorno do artista e à investigação policial, prometendo um retrato mais amplo do período que antecedeu o julgamento e de como a exposição midiática impactou sua carreira e vida pessoal.
O documentário é estruturado como uma série de quatro episódios que reconstroem o contexto do julgamento, considerado um dos casos criminais mais midiáticos da época. A produção também busca discutir temas mais amplos, como fama, raça e o funcionamento do sistema de justiça norte-americano.
Parte do material também inclui registros de entrevistas e gravações feitas ao longo de anos, incluindo conversas nas quais Jackson relatava traumas da infância e aspectos íntimos de sua visão sobre relacionamentos e fama.
Grande parte da narrativa gira em torno da relação entre Jackson e Arvizo, sobrevivente de câncer que posteriormente o acusou de abuso. A série apresenta novas imagens do convívio entre os dois e materiais que contextualizam como a amizade evoluiu até se tornar peça central no processo judicial.
Especialistas e pessoas que tiveram acesso aos áudios descrevem o conteúdo como perturbador e revelador, oferecendo um retrato emocionalmente intenso do artista. Ao mesmo tempo, o legado de Jackson permanece profundamente dividido entre fãs, críticos e vítimas que o acusaram ao longo dos anos.
O espólio do cantor segue negando as acusações. Jackson morreu em 2009, mas continua sendo uma das figuras mais controversas e discutidas da cultura pop global.
Mani Niall, proprietário e chef de cozinha da Sweet Bar Bakery em Oakland, na Califórnia, contou à revista “People” sobre preferências alimentares de Michael Jackson. Ele trabalhou com o Rei do Pop na turnê Victory, em 1982.
Segundo o chef, o artista tinha uma “dieta bastante limitada”. “Ele gostava de pizza, mas não era grande fã de massas”, revelou Niall, que ainda citou o fato de que Michael Jackson evitava açúcar e chocolate.
Niall contou ter criado à época pratos que satisfaziam o astro, entre eles panqueca de milho mexicana, com pimenta vermelha defumada, e kebab de tofu grelhado servido com cuzcuz e molho marroquino. Em um aniversário de Michael, o chef lançou cardápio com outras iguarias adoradas pelo artista composta por uma pizza com shiitake e berinjela japonesa.
Morto em 2009, Michael Jackson será retratado em cinebiografia com estreia prevista para 18 de abril de 2025. Com direção de Antoine Fuqua (“Dia de Treinamento”), “Michael” irá retratar “triunfos e tragédias” do Rei do Pop, de acordo com a descrição de divulgação do longa-metragem. O Flipar mostra a seguir quem interpreta quem no filme!
Juliano Krue Valdi - Em seu primeiro trabalho no cinema, o ator mirim interpreta Michael Jackson na infância. O jovem construiu fama nas redes sociais exibindo seus dotes de dançarino.
Jafaafar Jackson - O intérprete de Michael Jackson adulto é sobrinho do rei do pop. Filho mais novo de Jermaine Jackson, irmão do artista e ex-integrante do “The Jackson 5”, o ator segue os passos do tio e vem construindo carreira musical.
Colman Domingo - Indicado ao Oscar de 2024 na categoria Melhor Ator por seu papel em “Rustin”, encarna Joe Jackson, pai e empresário de Michael.
Nia Long - A atriz de “Vovó…Zona” e da série de televisão ‘NCSI” faz Katherine Jackson, a mãe de Michael Jackson, na cinebiografia do artista.
Miles Teller - O ator de filmes como â??Whiplashâ? e â??Top Gun: Maverickâ? interpreta o advogado de Michael Jackson no longa-metragem.
Jayden Harville - Ator que dá seus primeiros passos no cinema atua como Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, na juventude.
Jamal R. Henderson - O papel de Jermaine Jackson adulto ficou com o ator conhecido pelo trabalho na série “Mindhunter”.
Judah Edwards - O ator mirim (“Saint X”) interpreta o jovem Tito Jackson, irmão de Michael que foi membro do “The Jackson 5”.
Rhyan Hill - O papel Tito Jackson na vida adulta cabe ao ator que trabalhou na famosa série “Grey’s Anatomy”.
Jaylen Lyndon Hunter - Ator mirim com trabalhos na Broadway, interpreta no filme o cantor Marlon Jackson, irmão de Michael que fez parte do “The Jackson 5”, na infância.
O papel de Marlon jackson adulto ficou com o ator com experiência em produções televisivas.
Nathaniel Logan McIntyre - O jovem ator da Disney interpreta Jackie Jackson, irmão de Michael e um dos primeiros componentes do conjunto “The Jackson 5”, na infância.
Joseph David-Jones - Ator com trabalhos nas séries “Nashville” e “Arrow” faz Jackie jackson adulto.
Jessica Sula - Atriz britânica que trabalhou no suspense “Fragmentado”, de M. Night Shyamalan, interpreta a cantora La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson.
Larenz Tate - O ator de filmes como “O Vingador” e “Um Verão Especial” encarna Berry Gordy, executivo que fundou a gravadora Motown.
Atriz famosa por trabalho na série "The Vampire Diaries", interpreta a cantora Diana Ross no filme "Michael".
Liv Symone - Com experiência em teatro, a atriz faz a cantora Gladys Knight, da banda de soul Gladys Knight e the Pips.
Kendrick Sampson - O ator que trabalhou em diversas séries, como “The Vampire Diaries” e “Insecure”, interpreta Quincy Jones, celebrado empresário e produtor musical.
Kevin Shinick - Ator, produtor e diretor, com experiência também em dublagens, vive Dick Clark, ex-apresentador de TV nos Estados Unidos.
Laura Harrier - A modelo e atriz (“Infiltrado na Klan”, de Spike Lee) faz a empresária e produtora Suzane de Passe.
Instagram @motownmuseum e Instagram @lauraharrier