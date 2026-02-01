Nova série revela gravações inéditas de Michael Jackson sobre crianças

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Gravações de áudio inéditas atribuídas a Michael Jackson devem vir a público em uma nova série documental de TV, reacendendo debates sobre a vida privada do astro e as acusações de pedofilia. A produção, intitulada “The Trial”, reúne materiais nunca divulgados, incluindo falas nas quais o cantor discute sua relação emocional com crianças e sua dependência de estar próximo delas.

A série, produzida pela britânica Wonderhood Studios para o Channel 4, revisita o julgamento criminal de 2005, quando Jackson foi acusado de abuso sexual contra o adolescente Gavin Arvizo. O caso terminou com absolvição de Michael em todas as 14 acusações, incluindo abuso sexual, fornecimento de álcool a menor e conspiração.

Segundo informações divulgadas pela produção, as gravações mostram Jackson discutindo a proximidade emocional com crianças. Em um dos trechos citados, o cantor afirma que consideraria tirar a própria vida caso fosse impedido de conviver com elas. Outras falas sugerem que ele acreditava que crianças “se apaixonavam” por sua personalidade e buscavam contato físico, algo que, segundo ele, “às vezes o colocava em problemas”.

Além do material sonoro, a série inclui imagens inéditas e depoimentos de pessoas ligadas ao entorno do artista e à investigação policial, prometendo um retrato mais amplo do período que antecedeu o julgamento e de como a exposição midiática impactou sua carreira e vida pessoal.

O documentário é estruturado como uma série de quatro episódios que reconstroem o contexto do julgamento, considerado um dos casos criminais mais midiáticos da época. A produção também busca discutir temas mais amplos, como fama, raça e o funcionamento do sistema de justiça norte-americano.

Parte do material também inclui registros de entrevistas e gravações feitas ao longo de anos, incluindo conversas nas quais Jackson relatava traumas da infância e aspectos íntimos de sua visão sobre relacionamentos e fama.

Grande parte da narrativa gira em torno da relação entre Jackson e Arvizo, sobrevivente de câncer que posteriormente o acusou de abuso. A série apresenta novas imagens do convívio entre os dois e materiais que contextualizam como a amizade evoluiu até se tornar peça central no processo judicial.

Especialistas e pessoas que tiveram acesso aos áudios descrevem o conteúdo como perturbador e revelador, oferecendo um retrato emocionalmente intenso do artista. Ao mesmo tempo, o legado de Jackson permanece profundamente dividido entre fãs, críticos e vítimas que o acusaram ao longo dos anos.

O espólio do cantor segue negando as acusações. Jackson morreu em 2009, mas continua sendo uma das figuras mais controversas e discutidas da cultura pop global.

A série “The Trial” estreia nos Estados Unidos no próximo dia 4. A produção não foi anunciada no Brasil.

