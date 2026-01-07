Spike Lee relembra clipe histórico de Michael Jackson no Santa Marta

O vídeo, marcado por protesto social e denúncia de injustiças, contou com a participação espontânea de moradores das comunidades e contribuiu para projetar o Santa Marta internacionalmente. A visita de Michael Jackson é lembrada até hoje com a estátua instalada no local das gravações. O clipe ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube e permanece entre os mais icônicos da história da música pop. Foto: Guilherme Mendes Cruz/Wikimedia Commons