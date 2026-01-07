Filmes e Séries
Spike Lee relembra clipe histórico de Michael Jackson no Santa Marta
A canção “They don’t care about us” foi lançada em 1995 no álbum “HIStory: Past, Present and Future — Book I”, e o clipe, dirigido por Spike Lee, foi gravado no Santa Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador. Foto: Divulgação
O vídeo, marcado por protesto social e denúncia de injustiças, contou com a participação espontânea de moradores das comunidades e contribuiu para projetar o Santa Marta internacionalmente. A visita de Michael Jackson é lembrada até hoje com a estátua instalada no local das gravações. O clipe ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube e permanece entre os mais icônicos da história da música pop. Foto: Guilherme Mendes Cruz/Wikimedia Commons
Os temas abordados no vídeo dialogam com características recorrentes da carreira de Spike Lee, cineasta, produtor, roteirista e ator americano conhecido por obras que tratam de relações raciais, política, violência urbana e injustiça social. Foto: Wikimedia Commons / Gabriel Hutchinson
Shelton Jackson Lee, seu nome de batismo, nasceu em 20 de março de 1957, em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ainda criança, mudou-se com a família para o Brooklyn, em Nova York, onde passou a infância e a adolescência. Foto: Wikimedia Commons / José Cruz - ABr
Lee cursou comunicação de massa no Morehouse College, em Atlanta, onde realizou seus primeiros filmes estudantis. Posteriormente, ingressou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, onde concluiu o mestrado em cinema em 1982. Foto: Flickr / Cory Doctorow
Seu filme de conclusão de curso, “Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads”, recebeu o Student Academy Award, prêmio concedido pela Academia de Hollywood a produções universitárias. Foto: Wikimedia Commons / Tessa Bury
O primeiro longa-metragem comercial de Spike Lee foi “Ela Quer Tudo”, lançado em 1986. Produzido com baixo orçamento, o filme teve ampla circulação nos cinemas americanos e marcou o início de sua trajetória no cinema independente. Foto: Divulgação
Em 1989, lançou “Faça a Coisa Certa”, ambientado em um bairro do Brooklyn durante um dia de calor intenso. A produção recebeu indicação ao Oscar de melhor roteiro original e passou a integrar listas de filmes preservados pelo National Film Registry. Foto: Divulgação
Na década de 1990, dirigiu “Malcolm X”, cinebiografia do líder político e religioso americano. O filme teve Denzel Washington no papel principal e retratou diferentes fases da vida de Malcolm Little, conhecido como Malcolm X. Foto: Reprodução
Em 2018, dirigiu “Infiltrado na Klan”, baseado em fatos ocorridos na década de 1970. O longa recebeu seis indicações ao Oscar e venceu na categoria de melhor roteiro adaptado, garantindo a primeira vitória competitiva de Lee na premiação. Foto: Reprodução Youtube
Além dos longas de ficção, Spike Lee dirigiu documentários de alcance internacional. “Quatro Garotas”, lançado em 1997, aborda o atentado à Igreja Batista da Rua 16, no Alabama, ocorrido em 1963, e recebeu indicação ao Oscar de melhor documentário. Foto: Divulgação
Em 2006, lançou “Quando os Diques Rompem”, documentário sobre as consequências do furacão Katrina em Nova Orleans. A produção recebeu o Emmy de melhor documentário ou especial de não ficção. Foto: Divulgação
Em 2015, recebeu um Oscar honorário concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em reconhecimento ao conjunto de sua obra. A homenagem ocorreu durante o Governors Awards. Foto: Reprodução Youtube
Ele é fundador da produtora “40 Acres and a Mule Filmworks”, criada em 1979, responsável por grande parte de seus projetos audiovisuais. Foto: Flickr / Cory Doctorow
Spike Lee lecionou cinema em Harvard em 1991 e passou a integrar o corpo docente da Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, em 1993. Em 2002, foi nomeado diretor artístico da escola e, posteriormente, tornou-se professor titular da instituição. Foto: Wikimedia Commons / Tessa Bury
Ao longo da carreira, o diretor também foi alvo de críticas e controvérsias. A escritora bell hooks apontou a representação de personagens femininas negras como objetificadas em algumas obras. A atriz Rosie Perez relatou desconforto durante gravações de “Faça a Coisa Certa”, mas contou depois que Lee pediu desculpas e que a relação profissional entre eles foi preservada. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
Spike Lee é casado desde 1993 com Tonya Lewis Lee. O casal tem dois filhos, Satchel Lee e Jackson Lee. Foto: Reprodução Instagram /@tonyalewislee