Cinebiografia sobre Michael Jackson deve dar destaque a 'Thriller'

Michael, a cinebiografia que revisitará toda a trajetória do cantor Michael Jackson (1958-2009), deverá dar um grande destaque para a histórica obra audiovisual Thriller, o clipe que se tornou cult dentro do universo pop.



Lançado em 1982 como lead single de Thriller, o álbum mais vendido da história da indústria musical, o famoso clipe é retratado em novas fotos que foram compartilhadas recentemente nas redes sociais onde aparece o ator Jafaar Jackson, sobrinho do Rei do Pop, vestido com réplicas do figurino utilizado por Michael Jackson.



Nos registros fotográficos, Jafaar parece que está executando a coreografia de Thriller.



A cinebiografia Michael está prevista para ser lançada em abril de 2025 e, segundo a sinopse do filme, a produção mostra "um retrato fascinante e honesto do homem brilhante e complicado que se tornou rei do pop. O filme traz seus triunfos e tragédias em uma escala épica, de seu lado humano e batalhas pessoais ao seu inegável talento criativo, algo genial”.



A direção de Michael é assinada por Antoine Fuqua, com produção da Lionsgate e roteiro de John Logan.



Relembre o clipe, agora distribuído pela Vevo em tecnologia visual 4K: