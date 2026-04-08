Ingressos falsos para shows do BTS em SP são vendidos em sites de golpistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sites falsos estão sendo criados em meio à busca por ingressos para os shows do BTS que acontecerão em São Paulo, no estádio Morumbis, em outubro. Pré-reservas - que permitem a reserva de entradas e a conclusão da compra nas bilheterias físicas - tiveram início na segunda (6) pela Ticketmaster, e as pré-vendas on-line, exclusivas para fãs cadastrados no fã-clube oficial do grupo, foram abertas nesta terça (7).



Segundo a Kaspersky, em texto publicado no site da própria empresa de segurança, as páginas falsas identificadas simulam a identidade visual da Ticketmaster e os passos da jornada de compra, e pelo menos dez delas teriam sido criadas em abril, dias antes da disponibilização dos primeiros ingressos.



No fim da manhã desta terça, quando ingressos da pré-venda para os shows dos dias 28 e 30 de outubro se esgotaram rapidamente, parte das páginas falsas ainda exibiam supostas entradas disponíveis, com preços entre R$ 340 e R$ 990.



Além dessa informação, alertas que estimulam a urgência na compra e várias inconsistências, o endereço on-line também permite a identificação de páginas falsas. Enquanto o endereço da plataforma oficial da Ticketmaster termina em ".com.br", comum em sites do tipo junto de ".com", boa parte das páginas identificadas terminam em ".online", ".website" e ".site," entre outras opções.



Em um comunicado, a Ticketmaster disse que monitora sites e anúncios falsos que se apropriam de sua marca e que adota medidas frequentes para que os conteúdos sejam removidos, ainda que o processo não seja imediato por envolver terceiros.



A plataforma ainda reforçou que as vendas para os shows, que acontecem em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro no estádio Morumbis, acontecem exclusivamente no endereço "www.ticketmaster.com.br".



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O BTS, hoje um dos maiores expoentes do K-pop pelo mundo, interrompeu as atividades conjuntas entre 2022 e 2025 por conta dos cronogramas obrigatórios de seus integrantes no exército sul-coreano. A volta aos palcos ocorreu no final de março, com um show que marcou o início da turnê dedicada a "Arirang", álbum mais recente do grupo, e foi transmitido mundialmente pela Netflix.