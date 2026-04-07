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BTS abre pré-venda para shows em SP com ingressos de até R$ 4,3 mil

Fãs precisam garantir vaga na pré-venda via cadastro oficial, mas etapa não assegura a compra dos ingressos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/04/2026 11:13

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BTS faz três apresentações no Brasil em 2026
BTS faz três apresentações no Brasil em 2026 crédito: Handout / BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP

A pré-venda de ingressos para os shows do grupo sul-coreano BTS no Brasil começou nesta terça-feira (7/4), às 10h, com exclusividade para fãs cadastrados no clube oficial da banda, o Army Membership. As apresentações da turnê “BTS World Tour ‘Arirang’” estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, na capital paulista.

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Nesta primeira etapa, apenas membros do fã-clube podem adquirir entradas, por meio do site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física localizada no portão T/L do Autódromo de Interlagos. Ainda não foram divulgadas as datas da venda geral.

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Para tentar conter a ação de cambistas e organizar a alta demanda, a Ticketmaster implementou um novo modelo que exige uma etapa prévia de reserva para compras presenciais. Nesse sistema, o fã precisa garantir antecipadamente, pela internet, os ingressos desejados, com limite de até quatro por CPF, antes de comparecer ao ponto físico.

Após a pré-reserva, o usuário recebe por e-mail as orientações para retirada, além de um QR Code individual, gerado por aplicativo, que deverá ser apresentado no acesso à bilheteria. Apenas quem tiver reserva ativa poderá entrar na fila. O pagamento é feito somente no guichê, onde também será possível ajustar a quantidade de ingressos para um número igual ou inferior ao reservado.

Apesar da novidade, a empresa ressalta que a pré-reserva não garante a compra, apenas o direito de participar da etapa presencial, que continua sujeita à disponibilidade.

Os valores dos ingressos variam conforme o setor:

  • arquibancada, os preços partem de R$ 340 (meia-entrada) e R$ 680 (inteira);
  • cadeira superior custa R$ 490 (meia) e R$ 980 (inteira);
  • cadeira inferior chega a R$ 540 (meia) e R$ 1.080 (inteira);
  • pista, os valores são de R$ 625 (meia) e R$ 1.250 (inteira).

Também há a opção de pacote VIP com acesso ao soundcheck, que pode chegar a R$ 4.303 na modalidade. O pacote inclui entrada antecipada no local do evento, ingresso de pista, acesso à passagem de show, brinde exclusivo, credencial, acesso antecipado ao merchandising da turnê antes do show, check-in exclusivo e equipe dedicada de atendimento VIP no local.

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