O retorno do fenômeno japonês: Babymetal confirma show único no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda de kawaii metal Bebymetal retorna ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O show acontece no Espaço Unimed em 28 de novembro.

O trio japonês, formado por Su-metal, Moametal e Momometal, esteve no país pela primeira vez em outubro de 2024, com uma apresentação no Knotfest Brasil e um show com ingressos esgotados na Audio. A estética do grupo une a agressividade do heavy metal com melodias e o brilho do j-pop.

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Venda de ingressos

Clientes do Itaú Unibanco terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir de 15 de abril, às 10h. A compra com cartões de crédito do banco garante 15% de desconto no valor dos ingressos.

A venda para o público geral começa no dia 22 de abril, também às 10h. As entradas serão comercializadas pelo site da Eventim. Os valores dos ingressos serão divulgados em breve.

Um fenômeno global

O Bebymetal acumula mais de 3 bilhões de streams combinados nas plataformas de áudio. O álbum “Metal forth” (2025) marcou a estreia do trio na 9ª posição da Billboard 200, tornando-se a primeira banda japonesa a figurar no Top 10 da parada americana.

Outro disco de destaque, “Metalgalaxy” (2019), alcançou o topo das listas de álbuns de Rock e Hard Rock da Billboard. O grupo também recebeu elogios públicos de músicos como Lars Ulrich (Metallica), Robert Halford (Judas Priest) e Gary Holt (Slayer).

As colaborações do trio incluem nomes como Tom Morello, Bring Me The Horizon, Electric Callboy e Poppy. No palco, a banda apresenta uma experiência com vocais precisos e coreografias sincronizadas. O repertório inclui faixas como “Pa pa ya!!”, “Headbangeeeeerrrrr!!!!!”, “Gimme chocolate!!” e sucessos recentes como “Ratata”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.