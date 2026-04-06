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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

BTS: O segredo da economia movida pelo K-Pop

Grupo sul-coreano alcança feito inédito e reafirma o poder absoluto da HYBE no mercado musical

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
06/04/2026 17:19

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BTS faz história no Spotify Global e mostra domínio no streaming - (crédito: Big Hit Music)
BTS faz história no Spotify Global e mostra domínio no streaming crédito: Big Hit Music

O mundo da música testemunhou um evento sísmico nos últimos dias que redefiniu os limites da popularidade digital. O grupo sul-coreano BTS alcançou o que muitos especialistas consideravam impossível: a ocupação total das primeiras 14 posições do Spotify Global.

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Com o lançamento de seu novo projeto sob a chancela da Bighit Music, o septeto de Seul não apenas quebrou recordes de audição, mas literalmente expulsou todos os outros artistas do topo da parada mundial por vários dias consecutivos. Este marco consolida a HYBE como a Empresa de entretenimento mais poderosa do planeta, superando gigantes dos Estados Unidos e da Europa em termos de engajamento e fidelidade de consumo.

O sucesso não foi obra do acaso, mas fruto de uma engenharia de marketing sem precedentes coordenada pela HYBE. A estratégia envolveu lançamentos coordenados em múltiplos fusos horários, garantindo que o ARMY (como é chamado o exército de fãs do grupo) estivesse mobilizado simultaneamente de Tóquio a São Paulo.

O resultado foi um volume de streams que causou instabilidades temporárias nos servidores do Spotify em algumas regiões da Ásia. O portal POPline destacou que este feito enterra de vez qualquer discussão sobre o k-pop ser apenas um fenômeno de nicho; agora, o BTS é o padrão pelo qual todo o sucesso musical global será medido em 2026.

Pela primeira vez na história, nomes consolidados do pop dos Estados Unidos e da Inglaterra viram suas músicas despencarem para fora do Top 15 em questão de horas. A dominação do BTS foi tão absoluta que as 14 faixas de seu novo álbum ocuparam organicamente o topo, sem a necessidade de investimentos massivos em playlists de curadoria oficial.

De acordo com uma análise do site especializado em mercado musical, Moneyhits, isso demonstra uma mudança de paradigma: o público atual não espera que a plataforma indique o que ouvir; ele dita o que as plataformas devem destacar através de ações coordenadas de consumo massivo. Gravadoras tradicionais em Londres e Los Angeles observam o movimento com uma mistura de admiração e temor.

Este recorde não é apenas uma vitória numérica para o BTS, mas um símbolo do soft power da Coreia do Sul. O grupo tornou-se o principal motor de exportação cultural do país, influenciando da moda à tecnologia. Com o apoio do governo sul-coreano e de grandes Empresas como a Samsung, o BTS utiliza sua plataforma para promover a língua e os costumes coreanos em escala global.

No Brasil, a febre k-pop atingiu seu ápice, com o novo álbum do grupo sendo o mais ouvido em todas as capitais brasileiras em menos de 24 horas após o lançamento, conforme dados do Spotify Brasil.

Além dos números, a crítica musical de 2026 tem elogiado a sofisticação sonora do novo trabalho. Misturando elementos de hip-hop, R&B e música eletrônica experimental, o BTS provou que sua relevância artística continua evoluindo mesmo após mais de uma década de carreira. A produção contou com colaborações de produtores de elite da Warner Records e da Universal Music, garantindo uma qualidade técnica impecável.

Cada uma das 14 faixas possui uma identidade própria, o que explica por que os fãs não se limitaram a ouvir apenas o single principal, mas consumiram o álbum inteiro em modo de repetição exaustiva.

O feito do BTS no Spotify Global marca o início de uma nova era na indústria fonográfica. Atualmente, o sucesso não é mais definido apenas por quem toca no rádio, mas por quem consegue mobilizar uma comunidade global capaz de paralisar algoritmos. A HYBE provou que o modelo de negócios baseado na conexão emocional profunda com o fã é imbatível.

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Enquanto o septeto de Seul celebra seu domínio histórico, o restante do mundo da música tenta entender como competir com uma força da natureza que não conhece fronteiras geográficas ou linguísticas. O trono do pop mundial nunca teve donos tão absolutos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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