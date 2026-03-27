O 'Efeito BTS': quanto o show da banda vai injetar na economia de SP?

A chegada do grupo de K-Pop BTS a São Paulo em outubro de 2026, para os shows da turnê "Arirang" no estádio MorumBIS, representará muito mais do que um grande evento musical. O fenômeno, conhecido como ‘Efeito BTS’, promete injetar milhões na economia paulistana, mobilizando uma legião de fãs e aquecendo diversos setores da cidade antes, durante e depois das apresentações.

O impacto começará meses antes, com a compra de ingressos, e se intensificará na semana do evento. Fãs de todo o Brasil e até de países vizinhos viajarão para a capital paulista, gerando uma demanda imediata por passagens aéreas e rodoviárias. O transporte local, incluindo aplicativos de corrida e o sistema de metrô, também registrará um aumento significativo de passageiros.

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A rede hoteleira da capital paulista também se prepara para uma ocupação elevada. Hotéis, pousadas e apartamentos de aluguel por temporada, especialmente nas proximidades do estádio e em regiões com fácil acesso ao transporte público, costumarão ter suas vagas esgotadas rapidamente. Essa procura elevada muitas vezes resultará em um aumento temporário nos preços das diárias.

A onda de gastos que movimentará a cidade

No dia do show, o entorno do MorumBIS se transformará em um polo comercial. Restaurantes, bares e lanchonetes verão seu faturamento crescer com o movimento de milhares de pessoas em busca de alimentação e bebida. O comércio ambulante e as lojas de produtos personalizados também se beneficiarão, vendendo de camisetas e faixas a itens temáticos do grupo.

O efeito se estenderá para além do óbvio. Lojas de roupas e salões de beleza notarão um aumento na procura, já que muitos fãs investem em um visual especial para a ocasião. Até mesmo pontos turísticos da cidade receberão mais visitantes, pois quem viajar para o show aproveitará para conhecer outros locais de São Paulo.

O fenômeno é tão significativo que estudos internacionais já buscaram medir seu impacto, que movimenta bilhões anualmente na Coreia do Sul, país de origem do grupo. Para São Paulo, cada show representará um impulso direto no setor de serviços, gerando empregos temporários e fortalecendo a imagem da cidade como um grande centro de entretenimento global.

Essa cadeia de consumo mostra que a passagem do BTS pela cidade deixará um legado financeiro concreto, que reverberará em dezenas de negócios e reforçará o poder da cultura pop como um motor econômico. A movimentação criada pelos fãs garantirá que o benefício do evento seja sentido por muito mais gente, mesmo após o fim da apresentação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.