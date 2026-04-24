‘Não tentamos copiar o cinema americano’, diz diretor de ‘Impuros’

“É o maior número de tiro, porrada e bomba que já foi feito no Brasil”, brinca René Sampaio, diretor-geral de “Impuros”, a mais longeva série brasileira em produção e exibição no streaming do país. A sexta temporada poderá ser assistida no início de maio e a sétima está em filmagem.

“Além das parcerias (na realização), acho que o segredo da série é o fato de se passar no universo do tráfico de drogas, mas sem perder a dimensão humana. O que move ‘Impuros’ são as questões familiares”, acredita René, que divide a direção-geral com Tomás Portella e tem ainda Tatiana Fragoso na direção dos episódios e Rômulo Marinho na produção.

Coprodução da Barry Company com Disney+ e Caravela Filmes, “Impuros” é uma saga iniciada no Rio de Janeiro nos anos 1990 e entrelaça as trajetórias do traficante Evandro do Dendê (Raphael Logam, duas vezes indicado ao Emmy internacional de Melhor Ator) e do policial Morello (Rui Ricardo Diaz).

“A partir do momento em que você implanta a série, e são muitas frentes, muitas diárias, muitas temporadas, você pode encontrar parceiros que sejam diretores também para fazer o trabalho, enquanto você continua à frente das principais decisões e critérios artísticos. No meu caso, eu continuo dirigindo para caramba, porque é um prazer imenso que eu tenho”, ressalta.

“O papel mais importante que posso exercer é o de coligar produção e direção, o que chamo de ‘showrunnerzar’. É preciso dar uma ‘showrunnerzada’ no negócio para dar certo”, acredita René, referindo-se à figura do showrunner, que acumula as funções de criação, produção e, muitas vezes, também de direção.

Dinheiro e sonho

“Imagina, em sete temporadas, o número de decisões artísticas, de roteiros, de conflitos entre o dinheiro e o sonho que acontecem. Para manter isso tudo funcionando, é uma ginástica muito grande entre todos os envolvidos”, conta René Sampaio, um dos sócios da produtora Barry Company, com Krysse Melo e Juliana Funaro.

Com lançamento de todos os episódios no início de maio, a sexta temporada de “Impuros” tem participação especial de Bruno Gagliasso. O ator interpreta Playboy, novo rival do protagonista Evandro, e ganhará maior destaque na sétima temporada, em filmagem no Rio de Janeiro.

O elenco conta ainda com nomes como Lorena Comparato, Karize Brum, João Vitor Silva, Sérgio Malheiros e Leandro Firmino. Este último, conhecido por “Cidade de Deus”, interpreta Gilmar, personagem que terá spin-off em longa-metragem a ser filmado logo após o fim dos trabalhos na temporada em produção.

Com cabelos louros, Bruno Gagliasso é novidade do elenco de 'Impuros'; vive o bandido Playboy, rival do protagonista Evandro do Dedê, papel de Raphael Logam Disney /divulgação

Para René Sampaio, “Impuros” é um produto de exportação brasileiro. “Estamos sendo contratados para exportar audiovisual que passa no Brasil e no mundo inteiro. E esse formato funciona primeiro quando é um sucesso em casa; tem que funcionar bem aqui para romper as barreiras lá fora”, pontua.

Uma das características da série é ressaltar, por meio das escolhas de produção e de direção, o DNA nacional. “Não tentamos copiar o cinema americano, e sim encontrar uma solução própria. Vira e mexe a gente fala: ‘Como é que a gente faria se estivesse em Cuba?’. Partimos disso. Claro que, de vez em quando, fazemos o efeito à moda americana também, mas nunca partimos do pressuposto de que o efeito é mais importante que a situação”, explica René.

“Cinema de guerrilha”

Nascido em 1975 no Distrito Federal e radicado no Rio de Janeiro, Sampaio é o diretor dos longas-metragens “Faroeste caboclo” (2013) e “Eduardo e Mônica” (2018) e se diz adepto do “cinema de guerrilha” que aprendeu a realizar nos tempos de estudante da Universidade de Brasília (UnB) e com o curta-metragem “Sinistro”, vencedor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no ano 2000.

“Se você olhar a maneira como ‘Impuros’ é filmada e comparar com outras do mesmo estilo, brasileiras ou não, percebe que muitos tentam emular um jeito americano de filmar cenas de ação e nós evitamos isso”, lembra o cineasta. Ele cita como exemplo a sequência da nova temporada, com um automóvel arremessado de um desfiladeiro.

“Foi realmente muito desafiador não só pela logística de como jogar o carro, porque isso os americanos já fazem há muito tempo, mas por tudo o que envolvia de emoção e por continuar mantendo a essência dos personagens, apesar dos efeitos”, pontua.

Os números da produção de “Impuros” são inéditos no streaming no Brasil: mais de 600 atores e 3,5 mil figurantes participaram da série entre a primeira e a sexta temporadas, que contaram com o trabalho de quase 1.400 profissionais do audiovisual. Com as filmagens da sétima temporada, haverá mais de um ano de diárias de filmagem em 300 locações.

“Há folgas para mais temporadas porque não esgotamos o que esses personagens têm para contar, ainda temos muita bala na agulha”, acredita o diretor.

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IMPUROS - SEXTA TEMPORADA

Direção: René Sampaio, Tomás Portella e Tatiana Fragoso. Com Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato e Leandro Firmino. Participação especial de Bruno Gagliasso. Todos os episódios da sexta temporada estarão disponíveis a partir do próximo dia 1º de maio no Disney+.