‘Um país sem cultura é um país que não existe’, diz criador da Imovision

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em meio à temporada dominada por sequências de franquias e remakes de Hollywood, a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision aposta em 14 filmes inéditos do cinema europeu contemporâneo para oferecer ao público uma alternativa fora do circuito comercial.

Em Belo Horizonte, as produções serão exibidas no UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas e Cineart do Ponteio Lar Shopping. O festival também abrange outras 22 cidades brasileiras.

Criador da distribuidora de filmes independentes Imovision, o francês Jean-Thomas Bernardini, radicado no Brasil desde a década de 1970, vê o evento como alternativa para o público cansado de fórmulas repetitivas do cinema comercial norte-americano.

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A lista de remakes e franquias previstos para este ano inclui novos títulos de “As crônicas de Nárnia”, dirigido por Greta Gerwig, “Toy story 5”, “Duna 3” e mais um capítulo de “Jogos vorazes”, desta vez focado na juventude de Haymitch Abernathy.

“Fazer remake é só comercial. Estados Unidos e outros países seguem batendo na mesma tecla. Há filmes que já são recusados pelo público, porque cansou. Isso também explica a queda do cinema, na minha opinião”, afirma Bernardini.

O festival, que começa nesta quinta-feira (23/4) e vai até o próximo dia 29, acontece entre a janela de lançamento de dois grandes blockbusters: “Michael”, cinebiografia do rei do pop, e a aguardada continuação de “O diabo veste Prada”, com Anne Hathaway e Meryl Streep de volta a seus papéis.

Segundo o empresário e curador, a proposta do festival é equilibrar entretenimento e reflexão com filmes como “Oito décadas de amor”, do espanhol Julio Medem, e “Beladona”, da francesa Alanté Kavaïté.

“A gente trabalha com cultura e entretenimento. O público precisa se interessar, mas também são filmes que fazem pensar, que geram debate, algo que nem sempre acontece nos blockbusters, em que o herói sempre ganha no final de maneira que não corresponde a nada da realidade. Muito pelo contrário”, avalia.

A curadoria busca diversidade tanto de temas quanto de origens. “Tentamos sempre trazer países diferentes e filmes que dialoguem entre si, mesmo com propostas distintas”, diz Jean.

Completam a programação outros quatro longas franceses, com destaque para “E seus filhos depois deles”, dos irmãos gêmeos Ludovic e Zoran Boukherma; três alemães, incluindo “Amiga silenciosa”, de Ildikó Enyedi; três italianos, com “Diva futura”; o suíço “Rebelião silenciosa”, de Marie-Elsa Sgualdo; e o polonês “Erupcja”, dirigido por Pete Ohse e estrelado pela cantora pop Charli XCX.

Jean-Thomas Bernardini comanda a plataforma de streaming Reserva Imovision, que tem mais de 500 filmes no catálogo com foco no cinema autoral e independente. Ele critica o modelo de exibição no Brasil. Aqui, redes podem concentrar um mesmo título em várias salas de um complexo, reduzindo o espaço para produções independentes ou estrangeiras.

“No Brasil, definem quantas salas querem ocupar. Um complexo com 15 salas pode ter o mesmo filme em 10. Na Europa, isso é proibido. Aqui, por lobby ou outro motivo, isso acontece e realmente não sobra espaço”, comenta.

Apesar das limitações, Bernardini mantém o otimismo. “Claro que gostaríamos de lançar um festival assim em mil salas. Ainda não chegou essa hora, mas vai chegar.”

Bernardini aponta um traço em comum entre os filmes da programação. São obras que saem da sala de cinema junto com o espectador, segundo ele. Produções sobre as quais "dá vontade de falar depois do filme”, não devido a efeitos especiais, mas à história ali contada.

“Cada país da Europa se preocupa em fazer filmes que têm entretenimento e fazem pensar, que dão vontade de falar depois (sobre eles) porque o conteúdo foi muito interessante. São histórias que fazem lembrar a infância, os pais, o cotidiano... Um país sem cultura é um país que não existe”, afirma.

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FESTIVAL DE CINEMA EUROPEU IMOVISION

Desta quinta-feira (23/4) a 29 de abril. Sessões no UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas e Ponteio. Programação completa em @imovision no Instagram.