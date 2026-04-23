Dia Mundial do Livro: famosos ensinam truques para não largar a leitura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, personalidades conhecidas do público compartilham experiências, reflexões e dicas práticas para quem quer desenvolver o hábito da leitura, um desafio comum em meio à rotina acelerada. O Estado de Minas convidou os ex-BBBs Gil do Vigor e Giovanna Pitel e a apresentadora Ana Paula Xongani para contar quais títulos são os favoritos deles.

A influenciadora e apresentadora destaca que o contato com histórias que dialogavam com a vivência pessoal dela foi determinante. “A leitura sempre foi um desafio gigante para mim, mas chegou um momento em que a literatura no Brasil começou a trazer muitos livros sobre mulheres negras, escritos por mulheres negras, e comecei a querer ler”, conta.

“Eu também estava em muitas rodas de conversa onde esses livros eram pautados — isso tudo me estimulou muito, até se tornar um hábito”, lembra.

Ela destaca que não existe fórmula única para gostar de ler. “Encontrar o nicho de leitura que faça sentido pra você é essencial. Pode ser HQ (história em quadrinhos), pode ser um livro que virou filme. O importante é se identificar”, sugere.

Para Xongani, a leitura também é um momento de pausa. “Representa descanso, relaxamento, conexão… um momentinho gostoso. Faz parte da romantização da minha vida”, acredita.

Entre os livros que marcaram sua trajetória estão “O ano em que eu disse sim”, de Shonda Rhimes; “Tudo sobre o amor”, de Bell Hooks; “A alegria espera por você”, de Upile Chisala; “Para educar crianças feministas” e “Negras maneiras de vestir e fé nas folhas”, ambos de Chimamanda Ngozi Adichie.

“A Chimamanda me traz relaxamento com pautas que eu gosto. Já a Shonda traz experiências de vida de forma engraçada, é aquele livro que você lê rindo e chorando”, diz.

Ler para aprender

A influenciadora Pitel também acredita que o hábito nasce aos poucos. “Comece devagar, escolhendo um momento do seu dia em que você não tenha interrupções e sua mente esteja preparada para relaxar”, orienta. Ela conta que começou a ler ainda na infância e aprofundou o hábito na faculdade de Serviço Social.

Para Giovanna Pitel, que participou do "BBB 24", a leitura vai além do entretenimento. “É a base do conhecimento desde quando o mundo é mundo. É dela que saem novas perspectivas”, aponta.

Entre as indicações dela estão “Dinheiro sem medo”, de Eduardo Amuri; “Ostra feliz não faz pérola”, de Rubem Alves; “Breve história do feminismo”, de Carla Cristina Garcia; e “Esse livro não vai te deixar rico”, da Startup Real.

“Todos eles ampliam a forma como a gente enxerga a vida, seja no campo social, político ou financeiro”, afirma.

Já o economista Gil do Vigor, que ficou conhecido por participar do "BBB 21", elegeu “Filhos brilhantes, alunos fascinantes”, de Augusto Cury, como o seu favorito. “Ele fala sobre transformação por meio da educação. Isso conversa muito comigo, porque eu sempre acreditei que, mesmo sem recursos, estudar poderia mudar a minha vida”, afirma.

Ele reforça que o segredo para adquirir o hábito de ler está na constância. “Comece sem pressão. Separe 10 minutos antes de dormir para ler algo que te dê prazer. O importante é criar o momento”, aconselha.

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Curioso por natureza, ele afirma que a leitura sempre caminhou junto com sua busca por conhecimento. “Ela me ajuda a entender o mundo e a enxergar perspectivas que eu não teria sozinho”, pontua.