Os 'nepobabies' da TV brasileira: veja atores filhos de famosos

Os famosos “nepobabies”, termo originado da expressão em inglês "nepotism baby", descreve filhos de celebridades que seguem a mesma carreira dos pais, normalmente com um caminho facilitado pela fama e pelos contatos da família.

A teledramaturgia brasileira conta com talentos que cresceram em lares de artistas e, com o tempo, construíram suas próprias trajetórias de sucesso, provando que o talento pode, sim, andar junto com a herança familiar.

Relembre casos de sucesso

Leandra Leal: a atriz já se declarou nepobaby durante um PodCast, reconhecendo seus privilégios no meio artístico. Filha da diretora de teatro Ângela Leal, Leandra consolidou seu nome no cinema, sendo reconhecida internacionalmente. Leandra já ganhou prêmios internacionais como o de melhor atriz no Prêmio Ibero-Americano de Cinema Fênix, por sua performance em “O lobo atrás da porta”, em 2014.

Fernanda Torres: filha de dois ícones da dramaturgia, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, ela é, atualmente, um dos maiores nomes nacionais. Vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 1986 por “Eu sei que vou te amar”, e sua vitória no Globo de Ouro em 2025 por “Ainda estou aqui”, consolidou-se como uma das artistas mais completas do país, com sucessos no teatro, cinema e na TV.

Cleo: filha da atriz Glória Pires e do cantor e ator Fábio Jr., Cleo cresceu nos bastidores. Sua estreia na TV aconteceu ainda jovem, aos 12 anos, na minissérie “Memorial de Maria Moura”. Desde então, acumulou papéis em novelas de sucesso, como “América” e “Salve Jorge”, além de investir na carreira de cantora.

Rafael Vitti: o ator é filho dos também atores João Vitti e Valéria Alencar. Um dos protagonistas de “Malhação”, em 2014, Vitti rapidamente se tornou um dos principais galãs de sua geração. Protagonizou novelas como “Verão 90” e “Rock story”, conquistando grande popularidade com o público jovem.

Bruno Mazzeo: filho do gênio do humor Chico Anysio, Bruno herdou o talento para a comédia. Ele não apenas atua, mas também escreve e cria programas. É um dos responsáveis por sucessos como “Cilada” e pela nova versão da “Escolinha do professor Raimundo”, onde homenageou o legado do pai ao assumir o papel principal.

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria