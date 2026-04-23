BH comemora hoje o Dia do Livro

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Reconhecido recentemente como Pontão Nacional do Livro, Leitura e Literatura, o instituto mineiro AbraPalavra, que conquistou o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura em 2025, promove evento que vai reunir 50 pontos de cultura de todos os estados na sede da Funarte-MG.



A 1º Teia da Leitura começa nesta quinta-feira (23/4), Dia Mundial do Livro. Com objetivo de partilhar experiências, a programação inclui mesas de debates, atrações artísticas, lançamentos, oficinas, sarau e experiências interativas, como caminhada literária e biblioteca itinerante.

O evento é parceria com o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura. Estarão presentes autoridades públicas e agentes culturais da sociedade civil.

Dedicada a discutir estratégias para o futuro da leitura no país, além de fortalecer a rede de pontos de cultura que atuam nessa área, a Teia da Leitura 2026 é o ponto culminante do trabalho de mapeamento realizado ao longo dos últimos dois anos.

“Ela fecha o projeto Pontão Nacional do Livro, Leitura e Literatura, da política nacional Cultura Viva. Os pontões cumprem o papel de articuladores, que podem ser territoriais ou temáticos”, explica Aline Cântia, presidente do AbraPalavra.

Teia em Aracruz

Foram mapeados coletivos literários e bibliotecas comunitárias em todo o Brasil. “Fizemos várias formações, on-line e presenciais, em grande mobilização para chegar a territórios que podem ser certificados como pontos de cultura. Passados dois anos, resolvemos culminar com esse grande encontro. A Teia da Leitura nasce do desejo de aproximação, dentro da política Cultura Viva, e antecede a Teia Nacional de Cultura 2026, que será realizada em maio, em Aracruz, no Espírito Santo”, explica.

Realizado a cada quatro anos, o evento reúne todos os pontos de cultura do país. “Vamos levar uma carta, com foco no livro e na leitura, para a Teia Nacional, que engloba outras áreas”, diz Aline. Ela pontua que o mapeamento é parceria com o Departamento de Estatística da UFMG, com base em dados dos governos estaduais e federal.

De acordo com a presidente do Instituto AbraPalavra, a programação oferecerá variedade de temas ligados ao universo dos livros. Aline destaca a palestra “O futuro da leitura: experiências que transformam territórios”, que será realizada hoje, e dois debates de amanhã, um sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura 2026-2035 e outro sobre o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, quando haverá o lançamento do edital de certificação nacional de pontos de leitura.

O escritor Marcelino Freire estará em BH no sábado (25/4) para participar da mesa 'Direito à escrita', na Funarte MG Denis Maerlant/divulgação

“Outra mesa importante, no sábado, às 18h, é sobre o direito à escrita, com Marcelino Freire, que mais tarde, às 21h, vai participar de sarau como convidado do Coletivoz. Nívea Sabino, poeta e slammer, também estará nesse debate. E tem as apresentações artísticas do Ponto de Cultura Olha o Chico, de Alagoas; shows de TioCapone e Chicó do Céu; e o ator Odilon Esteves encerrando a programação com o projeto Para Abrir Outras Janelas, palestra cênico-literária que propõe um mergulho no mundo dos livros”, destaca.

Sant Jordi

O Dia Mundial do Livro será marcado por outras ações em Belo Horizonte. Uma delas é a Noite das Livrarias, inspirada em eventos internacionais como a Noche de las Librerias, em Buenos Aires, e La Noche de los Libros, em Madri. Ambas remetem ao Dia de Sant Jordi, na Catalunha, quando as pessoas trocam livros e rosas.

Organizado em Belo Horizonte pela livraria da Aletria, na Savassi, o evento celebra os 70 anos de “Grande sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa.

Às 19h, haverá narração de histórias conduzida por Maria Eduarda Romanelli; logo em seguida, às 19h30, debate sobre “Grande sertão: Veredas” com a professora Marcia Marques de Morais, doutora em teoria literária e literatura comparada e pesquisadora da obra de Guimarães Rosa, e o escritor e tradutor Jacques Fux. O evento é gratuito e dispensa inscrição.

Em BH, as livrarias Contraponto e Literíssima também participam da Noite das Livrarias.

Dom Quixote no Belas

O Instituto Cervantes se soma à celebração do Dia Mundial do Livro com programação especial na Livraria do Belas (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes), a partir das 19h desta quinta (23/4), com entrada gratuita.

A atividade central será a leitura aberta de trechos de “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes. O público será convidado a participar ativamente, com possibilidade de leitura em diferentes idiomas. Outro evento será a ação também inspirada no Dia de Sant Jordi: quem adquirir qualquer obra na Livraria do Belas ganha uma rosa, em referência à tradição catalã.

TEIA DA LEITURA 2026

Desta quinta-feira (23/4) até domingo (26/4), na Funarte-MG (Rua Januária, 68, Centro). A programação completa pode ser conferida no site da Funarte.

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NOITE DAS LIVRARIAS

Comemoração dos 70 anos de “Grande sertão: Veredas”. Nesta quinta (23/4), às 19h, na Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). Entrada franca.

