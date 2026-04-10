Dia do Livro: São Paulo se destaca pelos espaços de leitura

Instituído pela UNESCO como um convite global à valorização da leitura, do acesso ao conhecimento e da formação cultural, o Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, se firma como um ponto de reflexão sobre os hábitos de leitura no mundo e sobre o reconhecimento aos autores. A data foi escolhida em homenagem a importantes escritores da literatura ocidental, nascidos ou falecidos no dia, como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Gaspara Stampa, entre outros.



Mais de três décadas após sua criação, a data se mantém relevante e alerta para um problema contemporâneo: as dificuldades em estabelecer hábitos de leitura consistentes para a população brasileira. Segundo dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2024, 52% dos entrevistados leram ao menos um livro nos três meses anteriores ao levantamento, enquanto a média anual é de 3,96 obras por pessoa — sendo que apenas 2,5 delas são lidas integralmente. O cenário se torna ainda mais complexo ao considerar dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024: cerca de 9,1 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos — grande obstáculo no contato com a literatura.



Nesse contexto, bibliotecas e espaços culturais gratuitos na capital paulista assumem o papel de pontos de encontro entre o público e os livros, especialmente ao ampliarem o acesso a acervos qualificados, com diversidade de linguagens, autores e repertórios, além de uma programação cultural voltada para a literatura global.

Na Zona Norte de São Paulo, localizada em meio ao Parque da Juventude, a Biblioteca de São Paulo, importante espaço para o incentivo à leitura na cidade, conta com um acervo físico de mais de 46 mil obras e uma plataforma digital com mais de 20 mil títulos, incluindo audiolivros. Já a Biblioteca Mario de Andrade, no centro da cidade, detém o posto de maior biblioteca pública de São Paulo e segunda maior do Brasil, com um acervo histórico de mais de 3 milhões de títulos que atraem todos os tipos de pessoas desde sua inauguração há 100 anos.

No entanto, para atrair a curiosidade de um público tão diverso quanto o das grandes cidades, apenas os sistemas estadual e municipal de bibliotecas não se mostram suficientes. No cenário de intercâmbio cultural internacional, a Biblioteca da Fundação Japão em São Paulo, localizada no início da Avenida Paulista, reúne materiais focados na cultura japonesa, atraindo visitantes e leitores interessados em conhecer mais sobre o país, ampliando o acesso a obras muitas vezes indisponíveis no circuito comercial.

Da mesma forma, o espaço literário da Japan House São Paulo oferece uma coleção de mais de 2 mil títulos dedicados à leitura e à pesquisa sobre o Japão contemporâneo. A instituição nipônica também costuma promover a literatura em sua programação mensal, em atividades como o Ciclo de Mangá, dedicado aos quadrinhos japoneses, e o Clube de Leitura Japan House São Paulo + Quatro Cinco Um, encontro mensal virtual que debate uma obra da literatura nipônica traduzida para o português, realizado em parceria com a revista literária Quatro Cinco Um.

Espaços literários especializados, que reúnem obras de uma temática única, também são opções para quem quer mergulhar em um assunto específico. Um dos exemplos, também localizado na Avenida Paulista, é a Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista, que incentiva a pesquisa e o conhecimento artístico sobre temas ligados à fotografia a partir de um acervo de aproximadamente 30 mil itens e atividades mensais diversas.

Ao reunir diferentes formas de leitura, do mangá à literatura clássica, do encontro presencial ao virtual, essas iniciativas apontam para a diversidade de formatos, linguagens e experiências como um dos caminhos para o incentivo à leitura. Em um cenário marcado por mudanças nos hábitos culturais, a ampliação no acesso a múltiplas narrativas se solidifica como uma das estratégias voltadas para a formação de leitores e para a manutenção do contato com os livros em diferentes gerações.

Serviço:

Biblioteca de São Paulo

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30

Entrada gratuita

Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: Rua da Consolação, 94 – República, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h

Entrada gratuita

Biblioteca da Fundação Japão

Endereço: Av. Paulista, 52 – 3° andar – Bela Vista, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Japan House São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 52 – andar térreo – Bela Vista, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

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IMS Paulista

Endereço: Av. Paulista, 2424 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h

Entrada gratuita