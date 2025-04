Festival Imovision exibe em BH 14 filmes de oito países europeus

A ideia é boa, mas ambiciosa: oferecer ao público brasileiro um panorama do cinema europeu contemporâneo, realçando a pluralidade de vozes e a qualidade estética de produções mais recentes. O desafio está no recorte de apenas 14 títulos – vindos da Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia – quando a Europa reúne 44 países, segundo a ONU.

É com esse equilíbrio entre abrangência e seleção criteriosa que a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision desembarca, a partir desta quinta-feira (24/4), em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, haverá sessões no UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Ponteio e Pátio Savassi.

Entre os destaques está o norueguês “Dreams”, de Dag Johan Haugerud. Primeiro longa da trilogia “Sex, love & dreams”, o filme conquistou este ano o Urso de Ouro em Berlim. Narra o despertar afetivo e sexual de uma adolescente de 15 anos em confronto com a rigidez familiar.

Já o longa francês “Emanuelle”, de Audrey Diwan, revisita o clássico erótico de 1974, conduzindo a protagonista, interpretada por Noémie Merlant, em uma jornada de autodescoberta e prazer.

Premiada com o Leão de Ouro em Veneza por “O acontecimento” (2021), Audrey Diwan reúne no elenco nomes de peso como a própria Merlant (de “Retrato de uma jovem em chamas”) e Naomi Watts (“Cidade dos sonhos”).

Da Alemanha, “A luz”, de Tom Tykwer, questiona a cumplicidade de parcela dos alemães com antepassados nazistas. Já o italiano “Ópera! – Canção para um eclipse”, de Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, reinventa o mito de Orfeu e Eurídice dentro do sugestivo Grand Hades Hotel, dispensando a descida do protagonista ao submundo.

A Grécia é representada por “Síndrome da apatia”, de Alexandros Avranas, vencedor do Prêmio Interfilm em Veneza, enquanto “Em qualquer lugar, a qualquer hora”, de Milad Tangshir, soma-se ao panorama italiano.

Homenagem a Aznavour

A França contribui com quatro títulos: “Monsieur Aznavour”, tributo ao cantor Charles Aznavour (1924-2018) dirigido por Mehdi Idir e Grand Corps Malade; “Entre nós, o amor”, de Morgan Simon; “Brincando com fogo”, das irmãs Delphine e Muriel Coulin; e “O último moicano”, de Frédéric Farrucci.

A Suíça traz a cinebiografia “Misty – A história de Errol Garner”, de Georges Gachot; e a Alemanha comparece também com o noir “A arte do caos”, de Thomas Arslan.

A seleção inclui o romance distópico “Você é o universo”, de Pavlo Ostrikov, representante da Ucrânia, e o islandês “Quando a luz arrebenta”, de Rúnar Rúnarsson.

Cabe ao espectador decidir se a curadoria reflete com fidelidade a riqueza e a diversidade do cinema europeu atual. De qualquer forma, o festival promove uma viagem por estilos, narrativas e temáticas que refletem as múltiplas identidades culturais que coexistem no continente.



FESTIVAL DE CINEMA EUROPEU IMOVISION

Desta quinta-feira (24/4) a 30 de abril. Sessões no UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Ponteio e Pátio Savassi. Programação completa e horários nos sites da Cineart, Cinemark, Minas Tênis Clube e UNA Cine Belas Artes.