Academia de Cinema volta atrás e 'Ainda Estou Aqui' vai disputar Grande Otelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Brasileira de Cinema voltou atrás em uma decisão anterior e decidiu incluir o filme "Ainda Estou Aqui" na disputa pelo pelo prêmio Grande Otelo. A organização havia o considerado "hors concours", acima do nível da competição, e entregaria uma condecoração especial à obra, mas a produção do longa-metragem pediu que isso não fosse feito.



"A extraordinária trajetória do filme 'Ainda Estou Aqui' fez com que, por unanimidade, a diretoria da Academia Brasileira de Cinema, com homologação de sua assembleia, decidisse oferecer o Prêmio Especial Grande Otelo 2025 ao filme, que seria recebido por Walter Salles e Fernanda Torres em nome de toda a sua equipe", explicou a entidade numa nota.

Para isso, ele seria retirado da competição, decisão revertida. "A Academia Brasileira de Cinema, como não poderia ser diferente, acata e respeita a decisão dos produtores."

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, ganhou o Oscar de melhor filme internacional neste ano, se tornando o primeiro filme brasileiro a vencer uma categoria da premiação.

