Mostra de filmes quilombolas começa nesta quinta (24/4) em BH

A 6ª Mostra Cinema dos Quilombos, que vai desta quinta-feira (24/4) a domingo (27/4), no Sesc Palladium, exibirá filmes de Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Tocantins. Na abertura, às 19h30 de hoje, vai passar o documentário “Tança” (Jaboticatubas/MG), dirigido pela Irmandade dos Atores da Pândega e Associação Quilombola Mato do Tição.

O filme conta a história de matriarca escravizada, cujo legado é mantido por seus descendentes – a família Siqueira. A seguir, vêm “Candombe do Açude – O passado contado pelo canto” (Jaboticatubas/MG), de Danilo Candombe, e o filme de ficção “Voa Arturos” (Contagem/MG), com direção de Othon de Saboia.

A programação terá oficina ministrada por Fábio Martins, do Quilombo de Paraty (RJ), destinada ao público infantil, cujas atividades vão de domingo a terça-feira (27 a 29/4), no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, no Bairro Paraíso, em BH.

Versão on-line da mostra e agenda completa podem ser conferidas no site da mostra. O Sesc Palladium fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. O evento tem entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria da casa (meia hora antes das sessões).