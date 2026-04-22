Verão na Europa: por que julho é o mês ideal para sua próxima viagem

Julho é um dos períodos mais procurados pelos brasileiros para viajar, e a Europa se destaca como um dos destinos mais completos para quem busca cultura, gastronomia e experiências únicas. Durante as férias, cidades como Lisboa, Porto, Paris, Munique, Milão, Roma, Veneza e Madri se tornam ainda mais atrativas, reunindo tradição, charme e diversas opções de lazer para diferentes perfis de viajantes.

Um dos grandes destaques é Portugal, especialmente as cidades de Lisboa e Porto. Além da rica história e da gastronomia marcante, o país tem como diferencial o idioma em comum com o Brasil, o que facilita a comunicação e torna a experiência ainda mais confortável, especialmente para quem está realizando sua primeira viagem internacional. Em Lisboa, pontos turísticos como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o bairro de Alfama são paradas obrigatórias. Já no Porto, o charme está na Ribeira do Porto, na Ponte Dom Luís I e nas tradicionais caves de vinho do Porto.

Vista panorâmica de Paris, com a icônica Torre Eiffel ao fundo, ilustra a vasta extensão da capital francesa e seus diversos bairros a serem explorados. Freepik Brasileiros foram ver de perto o novo papa Leão XIV, na missa dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano Carlos Altman/EM A Fontana di Trevi é a maior e mais famosa fonte barroca de Roma, Itália, um ícone mundialmente conhecido pela sua beleza Carlos Altman/EM A Catedral de Milão (Duomo di Milano) é um dos mais impressionantes templos góticos do mundo Carlos Altman/EM Fontana de Trevi, em Roma, merece atenção redobrada por causa da ação dos pickpockets (batedores de carteira) Carlos Altman/EM Foi na região do Coliseu de Roma, que a aposentada Clotilde se perdeu, pela primeira vez, do grupo de peregrinos Carlos Altman/EM Lisboa (Portugal): Em Lisboa, o turismo em massa tem causado um aumento insustentável no custo de moradia. Cerca de 60% das residências da cidade foram convertidas em aluguéis temporários, o que reduziu a oferta de moradias para os habitantes locais. SZimmermann pixabay Gôndola - Ícone de Veneza, a gôndola é um barco estreito e longo, movido por um remador com um remo único. Sua construção artesanal é adaptada para os canais da cidade, garantindo estabilidade e elegância. Usada para transporte turístico, simboliza a cultura veneziana. Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay A Torre Eiffel, em Paris, tem mais de 135 anos de visitação pública. O monumento, criado para ser provisório, tornou-se um marco permanente da cidade e do país. Cartão-postal maior da identidade francesa. kevin phillips pixabay Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. Draceane wikimedia commons Voltar Próximo

Seguindo o roteiro europeu, Paris oferece clima agradável em julho, ideal para explorar monumentos históricos e passeios ao ar livre. Entre os principais pontos turísticos estão a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame. A cidade ainda oferece cafés, praças e passeios pelo rio Sena, tornando a experiência ainda mais memorável.

Romantismo italiano

Foi na região do Coliseu de Roma, que a aposentada Clotilde se perdeu, pela primeira vez, do grupo de peregrinos Carlos Altman/EM

Na Itália, destinos como Roma, Milão e Veneza ganham destaque entre os viajantes. Em Roma, é possível mergulhar na história visitando o Coliseu, o Vaticano e a Fontana di Trevi, além de explorar ruas charmosas, praças históricas e uma gastronomia reconhecida mundialmente.

A Catedral de Milão (Duomo di Milano) é um dos mais impressionantes templos góticos do mundo Carlos Altman/EM

Já Milão combina moda, cultura e arquitetura, com atrações como o Duomo de Milão e a Galleria Vittorio Emanuele II. Em Veneza, com sua construção sobre canais, a cidade encanta com sua atmosfera romântica e arquitetura singular. Passeios de gôndola revelam paisagens deslumbrantes, com destaque para a Praça de São Marcos, além de pontes históricas, vielas estreitas e cenários que encantam os visitantes.

Em Munique, julho é perfeito para aproveitar o clima ameno da Baviera e explorar a cultura local. Pontos como a Marienplatz, o Palácio de Nymphenburg e o Jardim Inglês oferecem passeios agradáveis, contato com a história e a tradição bávara, além de ótimas oportunidades para fotos e caminhadas.

Sem visto

Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. Draceane wikimedia commons

Outro destino imperdível é Madrid, que combina cultura, história e lazer durante as férias de julho. Entre os principais pontos turísticos estão o Palácio Real, o Museu do Prado e o Parque do Retiro. Ruas históricas, praças animadas e a vida urbana vibrante tornam Madrid uma cidade completa para explorar durante as férias.

Todos esses destinos permitem que brasileiros entrem apenas com passaporte válido, sem necessidade de visto, tornando o planejamento das férias de julho mais simples e seguro. Para quem deseja visitar essas cidades, a Air Europa é uma opção prática, oferecendo voos do Brasil para diversos destinos europeus. Partindo de São Paulo (Guarulhos) e Salvador, os voos têm como principal destino Madrid, que funciona como hub para conexões rápidas para cidades como Lisboa, Porto, Paris, Milão, Roma, Veneza e Munique.

Já para quem pretende conhecer Madrid, a companhia oferece a possibilidade de stopover gratuito na capital espanhola, permitindo ao passageiro fazer uma parada, na ida ou na volta, sem custo adicional na tarifa aérea, desde que o serviço seja solicitado no momento da compra do bilhete. As passagens podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros, facilitando o planejamento da viagem. Além disso, a companhia aceita pagamentos via Pix, modalidade que beneficia especialmente os passageiros brasileiros, que passam a contar com mais uma opção disponível no site.

Partindo de São Paulo, a Air Europa opera sete voos diários para Madri, enquanto de Salvador há três frequências semanais. A companhia mantém acordos de codeshare, permitindo que passageiros de outros aeroportos brasileiros embarquem com conexão via Guarulhos ou Salvador.

Valores de passagens aéreas (ida e volta) com saídas de São Paulo:

Porto: a partir de R$ 6.871,57

Lisboa: a partir de R$ 6.970,58

Paris: a partir de R$ 7.353,03

Munique: a partir de R$ 7.347,18

Madri: a partir de R$ 6.992,34

Milão: a partir de R$ 7.348,22

Roma: a partir de R$ 7.407,58

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Veneza: a partir de R$ 7.048,56