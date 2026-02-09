Roteiro de 7 dias por um Portugal autêntico para fugir do óbvio Lisboa-Porto

Portugal se consolidou como um dos destinos mais desejados da Europa, mas sua essência vai muito além dos roteiros congestionados de Lisboa e Porto. Para quem busca uma imersão autêntica, o país revela tesouros escondidos em suas regiões sul e central. Uma viagem de carro é a melhor forma de descobrir as paisagens do Alentejo, as praias do Algarve e vilarejos que parecem parados no tempo.

Este roteiro de sete dias foi pensado para quem deseja explorar um Portugal diferente, com foco em cultura, gastronomia e natureza. A jornada começa no sul e sobe pelo interior, revelando a diversidade que torna o país um destino tão especial.

Roteiro de 7 dias pelo Portugal autêntico

Dias 1 e 2: O Algarve secreto

Comece sua jornada em Faro, a capital do Algarve. Em vez de seguir para os centros turísticos mais movimentados, explore a tranquilidade da Ria Formosa, um parque natural de ilhas e canais. No segundo dia, dirija para o oeste rumo a Sagres, a ponta sudoeste da Europa continental. A região é marcada por falésias impressionantes e praias mais selvagens, ideais para quem busca contato com a natureza e menos agitação.

Dias 3 e 4: Imersão no Alentejo

Suba em direção ao Alentejo, uma vasta região de planícies douradas, sobreiros e cidades históricas. Sua base pode ser Évora, cujo centro histórico é Patrimônio Mundial da UNESCO. Visite o Templo Romano e a impressionante Capela dos Ossos. Reserve o dia seguinte para explorar os arredores, como a vila medieval de Monsaraz, com suas muralhas e vista para o grande lago Alqueva, e aproveite para provar os vinhos e a culinária local.

Dia 5: Viagem no tempo em Marvão

Continue a viagem para o norte, entrando na região das aldeias históricas. Marvão é uma parada obrigatória. Situada no topo de uma serra, esta vila murada oferece vistas espetaculares da paisagem alentejana e da fronteira com a Espanha. Caminhar por suas ruas de pedra é como voltar à Idade Média.

Dia 6: A singularidade de Monsanto

Conhecida como a “aldeia mais portuguesa de Portugal”, Monsanto é um lugar único. Suas casas foram construídas entre, sobre e sob pedras de granito gigantescas, criando uma arquitetura impressionante que se funde com a natureza. Subir até o castelo no topo da colina garante uma recompensa visual inesquecível e uma compreensão da importância estratégica da localidade ao longo dos séculos.

Dia 7: Descobrindo a Serra da Estrela

Para finalizar o roteiro, explore a região da Serra da Estrela, onde fica o ponto mais alto de Portugal continental, a Torre. Dependendo da época do ano, a paisagem varia de picos nevados, ideais para esportes de inverno, a vales verdejantes no verão, perfeitos para trilhas. A serra também é famosa pela produção do Queijo da Serra, um dos produtos mais icônicos da gastronomia portuguesa. É o encerramento perfeito para uma viagem que mostra a verdadeira alma do país.

