Viagem à Europa no fim de 2026: o que é o ETIAS e como ele vai afetar brasileiros

Planejar uma viagem para a Europa vai exigir um novo passo para os brasileiros a partir do último trimestre de 2026. O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) se tornará obrigatório a partir de outubro para entrar em 30 países do continente, incluindo destinos populares como Portugal, Itália, Espanha e França. A medida valerá para estadias de curta duração, de até 90 dias.

A nova autorização não é um visto, mas sim um controle de segurança prévio. A solicitação será feita de forma totalmente online, por meio de um site ou aplicativo oficial. O custo será de 20 euros, o equivalente a cerca de R$ 125, para viajantes entre 18 e 70 anos. Menores de 18 e maiores de 70 anos serão isentos da taxa.

Após o preenchimento de um formulário com dados pessoais e do passaporte, a resposta costuma chegar por e-mail em poucos minutos. Uma vez aprovado, o ETIAS terá validade de três anos ou até o vencimento do passaporte associado, permitindo múltiplas entradas nos países do Espaço Schengen durante esse período.

A União Europeia estabeleceu um período de transição de seis meses, entre outubro de 2026 e abril de 2027. Durante essa fase, os viajantes devem solicitar o ETIAS, mas ainda poderão entrar no Espaço Schengen mesmo sem a autorização, desde que atendam aos demais critérios de entrada. Após esse período, o ETIAS se tornará totalmente obrigatório.

Como solicitar a autorização ETIAS

O processo foi desenhado para ser rápido e simples. Para preencher o formulário, o viajante precisará ter em mãos apenas alguns itens essenciais, que garantem a agilidade da análise. A falta de um desses documentos pode impedir a conclusão do pedido.

Passaporte válido: o documento deve ter validade superior a três meses da data de saída prevista do Espaço Schengen.

E-mail ativo: será usado para receber a confirmação e o documento digital da autorização de viagem.

Cartão de crédito ou débito: necessário para o pagamento online da taxa de 20 euros.

O objetivo do sistema é reforçar a segurança nas fronteiras europeias, permitindo que as autoridades verifiquem informações dos visitantes antes mesmo de eles embarcarem. A medida se aplica a cidadãos de mais de 60 países que hoje não precisam de visto para visitar a Europa.

Países como Alemanha, Grécia, Holanda e Suíça também exigirão a autorização. A recomendação é que a solicitação seja feita com pelo menos 72 horas de antecedência da viagem, embora a maioria das aprovações seja quase imediata. Sem o ETIAS, o embarque em voos ou navios com destino a esses países não será permitido.

