Assine
overlay
Início Turismo
Bora para a Estônia?

Esta cidade medieval da Europa surpreende quem chega

Capital pouco conhecida dos brasileiros mistura história e modernidade de um jeito que encanta os visitantes

Publicidade
Carregando...
PS
Paulo Sena
PS
Paulo Sena
Repórter
29/11/2025 10:17 - atualizado em 29/11/2025 10:20

compartilhe

SIGA
x
Essa cidade da Europa que parece parado no tempo, mas surpreende quem chega
Essa cidade da Europa que parece parado no tempo, mas surpreende quem chega crédito: Tupi

Tallinn é uma cidade que fascina por sua capacidade de transportar visitantes a uma época distante, enquanto oferece todas as comodidades do século 21. Com um dos centros medievais mais bem preservados da Europa, a capital da Estônia reúne muralhas imponentes, ruas estreitas e uma atmosfera medieval, contrastando com a segurança e acessibilidade de uma cidade moderna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


A capital encanta os visitantes com pontos históricos e vistas impressionantes. Os mirantes de Kohtuotsa e Patkuli, por exemplo, são conhecidos por proporcionar panoramas que ilustram cartões-postais, revelando os telhados e ruas sinuosas da cidade.

O Castelo Toompea é outro destaque. Essa construção histórica, localizada em uma colina, abrigou governantes ao longo dos séculos e atualmente sedia o Parlamento da Estônia.

Leia Mais

Experiências para aproveitar na cidade

A cidade é repleta de feiras e mercados de artesanato que fazem parte da experiência local. Nessas ocasiões, produtos variados demonstram a tradição estoniana e garantem recordações únicas para quem visita.

Entre os principais atrativos dessas feiras, vale destacar:

  • Barracas de tecidos artisticamente trabalhados
  • Joias e souvenires feitos à mão
  • Feiras medievais com trajes típicos e apresentações culturais

Restaurantes temáticos 

Além das atrações históricas, Tallinn oferece restaurantes temáticos que fazem o visitante mergulhar na ambientação da era medieval. As refeições simulam antigos banquetes e proporcionam uma viagem sensorial ao passado.

Os atendentes vestem roupas típicas, complementando a experiência culinária e tornando cada refeição um momento especial.

Essa cidade da Europa que parece parado no tempo, mas surpreende quem chega
Tallinn conquista ao oferecer história viva e praticidade digital – Créditos: depositphotos.com / Xantana

Perfil dos visitantes que se encantam por Tallinn

Tallinn é a capital da Estônia e combina modernidade com um centro histórico medieval bem preservado. Suas muralhas, torres e ruas de paralelepípedos atraem turistas o ano inteiro.- Steve Jurvetson wikimedia commons
Tallinn é a capital da Estônia e combina modernidade com um centro histórico medieval bem preservado. Suas muralhas, torres e ruas de paralelepípedos atraem turistas o ano inteiro. Steve Jurvetson wikimedia commons
A cidade é banhada pelo Mar Báltico, o que lhe garante paisagens costeiras encantadoras e clima ameno no verão. Seu porto é um dos mais movimentados do norte europeu.-Robande wikimedia commons
A cidade é banhada pelo Mar Báltico, o que lhe garante paisagens costeiras encantadoras e clima ameno no verão. Seu porto é um dos mais movimentados do norte europeu. Robande wikimedia commons
A Cidade Antiga de Tallinn é Patrimônio Mundial da UNESCO, com igrejas góticas, praças animadas e casas centenárias. O coração é a Praça da Prefeitura.- Steve Jurvetson wikimedia commons
A Cidade Antiga de Tallinn é Patrimônio Mundial da UNESCO, com igrejas góticas, praças animadas e casas centenárias. O coração é a Praça da Prefeitura. Steve Jurvetson wikimedia commons
A muralha medieval da cidade ainda tem trechos bem preservados e torres visitáveis, como a Kiek in de Kök, com vista panorâmica.-Diego Delso wikimedia commons
A muralha medieval da cidade ainda tem trechos bem preservados e torres visitáveis, como a Kiek in de Kök, com vista panorâmica. Diego Delso wikimedia commons
A Catedral de Alexandre Nevsky, com cúpulas em forma de cebola, é símbolo da influência russa e uma das construções mais fotografadas da cidade.- Georg Mittenecker, wikimedia commons
A Catedral de Alexandre Nevsky, com cúpulas em forma de cebola, é símbolo da influência russa e uma das construções mais fotografadas da cidade. Georg Mittenecker, wikimedia commons
Tallinn possui muitos museus interessantes, como o Museu de Arte Kumu, que abriga arte clássica e contemporânea estoniana.- Jean-Pierre Dalbéra wikimedia commons
Tallinn possui muitos museus interessantes, como o Museu de Arte Kumu, que abriga arte clássica e contemporânea estoniana. Jean-Pierre Dalbéra wikimedia commons
O bairro de Kalamaja é conhecido por sua atmosfera boêmia e suas casas de madeira coloridas, além de cafés e galerias alternativas.-Tony Bowden, wikimedia commons
O bairro de Kalamaja é conhecido por sua atmosfera boêmia e suas casas de madeira coloridas, além de cafés e galerias alternativas. Tony Bowden, wikimedia commons
O Telliskivi Creative City, instalado em uma antiga área industrial, virou polo de arte urbana, design e vida noturna.-Liilia Moroz wikimedia commons
O Telliskivi Creative City, instalado em uma antiga área industrial, virou polo de arte urbana, design e vida noturna. Liilia Moroz wikimedia commons
Tallinn é conhecida por sua tecnologia e inovação: é a cidade onde nasceu o Skype e abriga um vibrante ecossistema de startups.-Jorge Franganillo wikimedia commons
Tallinn é conhecida por sua tecnologia e inovação: é a cidade onde nasceu o Skype e abriga um vibrante ecossistema de startups. Jorge Franganillo wikimedia commons
O transporte público é eficiente, e os moradores registrados na cidade podem usá-lo gratuitamente, como parte de uma política pública inclusiva.-Gosha Toompalu wikimedia commons
O transporte público é eficiente, e os moradores registrados na cidade podem usá-lo gratuitamente, como parte de uma política pública inclusiva. Gosha Toompalu wikimedia commons
A cidade também é famosa por seus cafés aconchegantes, muitos deles em prédios antigos com decoração medieval e clima acolhedor. E também há um café na torre de TV da cidade. - JIP wikimedia commons
A cidade também é famosa por seus cafés aconchegantes, muitos deles em prédios antigos com decoração medieval e clima acolhedor. E também há um café na torre de TV da cidade. JIP wikimedia commons
A gastronomia combina tradições bálticas, russas e nórdicas, com pratos à base de peixe, cogumelos e pães escuros típicos.-Ypsilon from Finland wikimedia commons
A gastronomia combina tradições bálticas, russas e nórdicas, com pratos à base de peixe, cogumelos e pães escuros típicos. Ypsilon from Finland wikimedia commons
Tallinn é segura, limpa e oferece boa estrutura para turistas, com informações em inglês e fácil mobilidade entre os principais pontos.-Zigomar - wikimedia commons
Tallinn é segura, limpa e oferece boa estrutura para turistas, com informações em inglês e fácil mobilidade entre os principais pontos. Zigomar - wikimedia commons
Nos arredores, é possível visitar o parque Kadriorg, com seu palácio barroco construído por Pedro, o Grande, e belos jardins.-Mait Metsur, wikimedia commons
Nos arredores, é possível visitar o parque Kadriorg, com seu palácio barroco construído por Pedro, o Grande, e belos jardins. Mait Metsur, wikimedia commons
O Museu ao Ar Livre da Estônia mostra casas e vilarejos tradicionais em um amplo parque, permitindo contato com o passado rural do país. O Moinho de vento Nätsi é uma das atrações, feito em madeira e com torre giratória, típico das zonas rurais do país. -Sander Säde - wikimedia commons
O Museu ao Ar Livre da Estônia mostra casas e vilarejos tradicionais em um amplo parque, permitindo contato com o passado rural do país. O Moinho de vento Nätsi é uma das atrações, feito em madeira e com torre giratória, típico das zonas rurais do país. Sander Säde - wikimedia commons
O Parlamento da Estônia é historicamente importante por simbolizar a independência e a democracia do país, especialmente após o fim da ocupação soviética. Turisticamente, atrai visitantes pelo contraste entre a arquitetura barroca do castelo e o papel político vital que exerce até hoje.-Jorge Franganillo wikimedia commons
O Parlamento da Estônia é historicamente importante por simbolizar a independência e a democracia do país, especialmente após o fim da ocupação soviética. Turisticamente, atrai visitantes pelo contraste entre a arquitetura barroca do castelo e o papel político vital que exerce até hoje. Jorge Franganillo wikimedia commons
Tallinn é uma mistura única de tradição e modernidade, que encanta tanto pela sua história quanto pelo dinamismo atual. -Ville Hyvönen - wikimedia commons
Tallinn é uma mistura única de tradição e modernidade, que encanta tanto pela sua história quanto pelo dinamismo atual. Ville Hyvönen - wikimedia commons

A cidade é destino ideal para quem aprecia história, fotografia e ambientes românticos. Turistas de diferentes perfis encontram motivos para aproveitar Tallinn, desde os curiosos exploradores até casais em busca de momentos especiais.

Com seu equilíbrio entre charme histórico e modernidade, Tallinn recebe os visitantes de maneira hospitaleira, harmonizando tradição com eficiência e conforto contemporâneo.

Tópicos relacionados:

cidade entretenimento estonia europa tallinn turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay