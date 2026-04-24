'Impuros': 98% do público segue cada episódio do início até o final

“Temos um consumo de horas muito grande com ‘Impuros’. O mais importante é o que chamamos de ‘completion rate’: quem começa a assistir ao primeiro episódio, quantos por cento chegam até o último. A nossa média é de mais de 90% no geral e 98% por episódio. Isso é muito difícil", afirma René Sampaio, diretor da produção cuja sexta temporada estreia no próximo 1º de maio, no Disney+.

"Em geral, as pessoas assistem a um episódio e param, ou assistem à temporada até um pedaço e não vão até o final. Essa média é um dos motivos que nos fazem chegar a sete temporadas e espero que chegue a oito, nove...Temos assunto para 10 ou 11 temporadas”, afirma ele.

A seguir, René Sampaio revela como se relaciona com os atores e os detalhes da produção, anunciando que Gilmar, personagem de Leandro Firmino ('Cidade de Deus'), vai estrelar o longa 'Cadê Gilmar?', spin-off que será filmado ainda este ano.

• OS PERSONAGENS

“Evandro (traficante interpretado por Raphael Logam) é um ‘cara certo na vida errada’. Certinho, cartesiano, apolíneo. E dá certo justamente porque é um cara certo na vida errada; ele consegue, com sua disciplina e inteligência, fazer as coisas funcionarem a favor dele. Morello (Rui Ricardo Dias) é o contrário: é o ‘cara errado na vida certa’. É o policial que deveria ser mais apolíneo e organizado, mas na verdade é o ‘drogado’ da história; alcoólatra, cheio de problemas, instável emocionalmente. Acho que o sucesso vem dessa diferença entre o protagonista e o antagonista, entre o policial e o bandido.”

• OS PROTAGONISTAS

“Evandro do Dendê é o primeiro protagonista que o Raphael Logam faz. Tem sido uma enorme felicidade trabalhar com ele, um cara que tem star quality, comprometido, talentoso, solar. É um crescimento para todo mundo. Rui Ricardo Diaz já tinha feito coisas interessantes, como o filme do Lula (“O filho do Brasil”). A gente brincava que a manchete devia ser: “O presidente agora é Polícia Federal”. É um ator com muito recurso. Além da energia visceral, é um ator de teatro com muita história; ele traz uma elaboração intelectual sobre o personagem que acho superimportante.”

• SPIN-OFF DE 'IMPUROS'

“Vamos fazer um filme para o cinema com um personagem muito importante na série: Gilmar, vivido pelo Leandro Firmino. O personagem é muito querido do público; as pessoas adoram as tiradas, as frases dele. Entre a temporada que vai estrear agora e a próxima, existe um gap temporal. A história do Gilmar se passa entre o final da sexta temporada e o começo da sétima. Terminamos a série e, uma ou duas semanas depois, já começamos a filmar o longa-metragem (“Cadê Gilmar?”), até para manter o embalo.”

• PARCERIA COM TOMÁS PORTELLA

“Tomás (também diretor) tem escrito os roteiros das últimas temporadas. Basicamente, eu sou o lado do produtor e ele é o lado do escritor, mas a gente se comunica em tudo, porque tudo que ele escreve, a gente lê junto. É um cara muito bacana e a gente se afinou muito bem no trabalho. E um dos segredos da série é essa parceria. E, claro, de, no fundo, ser uma série que se passa no universo do tráfico de drogas, mas que todas as questões têm a ver com a família.”

• TRABALHO COM ATORES

“Quase todos os atores com quem trabalhei tiveram grandes performances. O Gabriel Leone e a Alice Braga ganharam o APCA por “Eduardo e Mônica”. O Fabrício Boliveira foi premiado mundo afora pela performance em “Faroeste caboclo”, Ísis Valverde também... No fundo, esse casamento da direção com os atores é o que faz o negócio acontecer. Escolher bem o elenco, fazer uma parceria e ter a sorte de as performances convencerem as pessoas de que aquilo aconteceu de verdade.”

Leandro Firmino, que chamou a atenção como o Zé Pequeno do filme 'Cidade de Deus' e Jarbas de'Vale tudo', vai protagonizar no cinema o spin-off de 'Impuros' Reprodução

• HISTÓRIAS BRASILEIRAS

“Foi uma enorme escola (a série ‘Dupla identidade’, em 2014) fazer um trabalho dentro da Globo, maior produtora de audiovisual do Brasil. Trouxe maturidade e jamais senti que estava perdendo tempo fazendo série. Mas agora quero voltar à origem do cinema e, quem sabe, desse novo momento, derivar novas ideias para séries. Uma coisa irriga a outra. A própria série está me levando de volta ao cinema com o filme sobre o Gilmar. Quero contar boas histórias no formato audiovisual. Podem ser originais, baseadas em músicas ou em livros, mas que sejam boas histórias brasileiras.”



DEPOIMENTO/TOMÁS PORTELLA

“Nós não subestimamos o espectador”, diz o diretor de 'Impuros'



“Além de um elenco muito afinado, acredito que a longevidade de “Impuros’ tem a ver com um elemento essencial: nós não subestimamos o espectador. Hoje em dia, muitos produtos audiovisuais repetem a mesma informação diversas vezes, deixando tudo super explicado. Em ‘Impuros’, a gente acredita que o espectador vai compreender sozinho o que está acontecendo.



Na série, eu e René acabamos dividindo os núcleos: eu costumo pegar uma parte mais focada no tráfico, enquanto ele fica mais com a polícia. Não é sempre assim, mas existe essa tendência. O René traz uma calma e uma elegância na decupagem e na forma de filmar que me permite fazer coisas um pouco mais malucas, mais corridas. Esteticamente, em termos de direção, nós somos muito complementares. Ele traz estabilidade, beleza e um olhar cinematográfico mais construído, enquanto a minha pegada é mais pautada em planos-sequência e câmera na mão correndo.



Minha parceria com ele é a melhor que poderia acontecer no mundo. Costumo dizer que foi um ‘casamento arranjado’: o nosso produtor, Rômulo Marinho, foi quem sugeriu essa junção. Eu não conhecia o René antes de ‘Impuros’, mas hoje, por mim, filmo com ele tudo o que puder filmar em dupla.”

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IMPUROS - SEXTA TEMPORADA

Direção: René Sampaio, Tomás Portella e Tatiana Fragoso. Com Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato e Leandro Firmino. Participação especial de Bruno Gagliasso. Todos os episódios da sexta temporada estarão disponíveis a partir do próximo dia 1º de maio no Disney+.









