A presença de Bruna Marquezine vem fazendo de “Amor da minha vida” a série mais badalada do pacotão de produções nacionais que o Disney+ está lançando desde julho, depois da reformulação da plataforma. O material promocional da atração, cujos 10 episódios estreiam em 22 de novembro, próxima sexta-feira, vem acompanhado de uma recomendação, do próprio streaming, para maiores de 18 anos.



Além de cenas de sexo, a comédia romântica “baseada em desilusões reais” leva para a ficção casais da vida real. Atual namorado de Bruna, João Guilherme interpreta Gabriel, um dos amores da protagonista. Ela é Bia, aspirante a atriz que troca Brasília pelo Rio de Janeiro para tentar emplacar na carreira.



Casal há uma década, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão também vão atuar juntos. Malheiros é o coprotagonista Victor, melhor amigo de Bia. Em dado momento, ele vai conhecer a influenciadora digital Giselle (Sophia), e os dois vão começar um relacionamento.



Criada por Matheus Souza e dirigida por René Sampaio, “Amor da minha vida” marca a estreia de Bruna atrás das câmeras. A atriz é uma das codiretoras e produtoras da série. A história acompanha três fases da vida de Bia, seus relacionamentos e seu ingresso na vida adulta. Firme e decidida, ela é o oposto de Victor, que, sem rumo, assume a herança que nunca quis – dirigir a loja de lustres da família.



Episódios acompanham os dois personagens e tantos outros que aparecem (e desaparecem) de suas vidas. O elenco é grande e cheio de rostos conhecidos: Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Villa e Ana Hiraki, entre outros.



“Um dos temas da série é o amadurecimento. Então, o público vai conhecer a Bia um tanto impulsiva e imatura”, disse Bruna em entrevista coletiva virtual, referindo-se à primeira fase da trama. Ela é o oposto de Victor, explicou Malheiros: “Ele é o alter ego do Matheus Souza, um cara que tem bastante autoconfiança (mas ainda não sabe o que fazer da vida).”



O convite para assumir papel maior na produção fez com que a série se tornasse uma “experiência excepcional”, comentou Bruna. “Fiz de tudo, de visita a locação até edição. Se no futuro me tornar diretora de sucesso, devo tudo ao René, pois foi ele, que nunca tinha trabalhado comigo, quem disse que eu era completamente capaz. Fiquei tão imersa no projeto que ele me proporcionou criar uma Bia muito melhor. Aliás, hoje sou uma atriz melhor por causa disso.”



Bia e Victor cruzam com vários personagens. “A série trata do amor romântico, platônico, e mostra como as pessoas que passam pela nossa vida nos transformam”, comentou Bruna. Uma dessas figuras é Alice (Fernanda Paes Leme), que trabalha em um parque de diversões em Brasília.



A atriz participa de poucos episódios. “Alice é misteriosa, traz uma tristeza dentro dela, e vive com a Bia um dia de alegria. É um amor rápido e intenso, desses que marcam a gente para sempre”, disse Fernanda.



As duas gravaram no parque de diversões, Fernanda vestida de onça e Bruna de capivara. “A gente tinha que andar de carrossel se olhando profundamente. É muito bonito beijar num carrossel, mas não recomendo. Você pode cair”, completou Fernanda.

“AMOR DA MINHA VIDA”

A série, com 10 episódios, estreia na próxima sexta-feira (22/11), no Disney+