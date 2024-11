O ator João Guilherme fez uma postagem incomum no Instagram com a namorada Bruna Marquezine neste domingo (3). O casal, que é muito discreto nas redes, estava fantasiado de Romeu e Julieta para a festa de Halloween de Giovanna Lancellotti, que aconteceu no último sábado (2).





A legenda “You kiss by the book” faz referência a peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Em tradução livre “Você beija pelo livro”, significa que a pessoa beija de forma perfeita, como se seguisse instruções de um livro.





Nos comentários, celebridades elogiaram o casal. “Que fofos”, afirmou Maísa. “A carinha de felicidade, namoral viva o amor e os românticos”, disse João Lucas, marido de Sasha Meneghel. “Vocês nasceram para ser Romeu e Julieta”, falou Yá Burihan.





Os seguidores do ator também encheram os comentários da postagem. “Finalmente um final feliz pra Romeu e Julieta”, comentou uma seguidora. “Vidas solteiras importam”, brincou outra.





Os atores assumiram publicamente o namoro em agosto após mais de um ano de rumores. A atriz compartilhou uma foto beijando João Guilherme Ávila no Instagram, confirmando o relacionamento.





No aniversário de Bruna, em 4 de agosto, João Guilherme fez uma declaração romântica nas redes sociais, desejando o melhor para a atriz e celebrando o novo ciclo de sua vida. A confirmação oficial do namoro veio com a publicação da foto no Instagram.

